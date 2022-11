Vive Mazatlán la tradición del Día de Muertos

Mazatlán, Sin.- La Plazuela Machado de Mazatlán se vistió de gala para celebrar el Día de Muertos este 2 de noviembre.

Flores de cempasúchil, altares llenos de calaveras, catrinas y todo el folclor que rodea a esta festividad mexicana están presentes en la plaza mazatleca.

También puedes leer: ¿Acudirás al panteón este 2 de noviembre? Autoridades dicen que se podrá o no hacer

"Aquí en Mazatlán se toman muy en serio lo de honrar a las personas que han marcado algo en su vida, como familiares, o incluso sus mascotas, se ve muy bonito todo eso, me ha gustado mucho, al venir aquí no esperaba ver esto, no tenía planeado venir aquí hoy, al puerto se le conoce por ser de fiesta, pero esto está muy bien", comentó Nathalie, originaria de Loma Linda, California.

También llama la atención un inmenso altar que era acompañado por algunos iconos de la cultura mazatleca como Pedro Infante, Rigoberto Lewis y Cruz Lizárraga, dónde decenas de personas que recorren la Plazuela Machado este martes aprovechan para tomarse las fotos del recuerdo.

"Es bonito ver cómo no se ha perdido esta tradición en la Plazuela Machado, cómo se sigue conmemorando y apreciando a las personas que dejaron huella en nuestra cultura y también es hermoso ver cómo les rinden tributo año con año, mi familia y yo siempre venimos en estas fechas y dejamos un pan de muerto, una veladora o una calaverita de dulce, es como un gesto de cariño a las personas que opusieron en alto el nombre de Mazatlán", dijo Ricardo, un visitante del puerto.

Muy coloridos los altares en la Plazuela Mazatleca. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Personajes históricos:

-Pedro Infante

-Rigoberto Lewis

-Lola Beltrán

-Cruz Lizarraga

-Ángela Peralta

-"Ferrusquilla"

Habrá desfile este miércoles

Este miércoles 2 de noviembre se realizará un desfile de Día de Muertos a partir de las 20:00 horas.

Iniciará en el Parque Ciudades Hermanas y tomará su rumbo por el Paseo Claussen, Paseo Olas Altas, para culminar en la Plazuela Machado.