Renuncia el director de Evaluación y Enlace de Zona Rural

Mazatlán, Sin.- Hasta el día de ayer Enrique Alarcón Tostado se desempeñaba como director Evaluación y Enlace de Zona Rural en el Ayuntamiento de Mazatlán, tras presentar su renuncia de manera voluntaria y de carácter irrevocable.

En rueda de prensa, Alarcón Tostado expuso los motivos que lo llevaron a renunciar y los proyectos a los que se incorporará a partir de este momento, no sin antes dar a conocer cómo dejó trabajando la dependencia municipal.

Dijo que a su llegada encontró una dirección totalmente desorganizada, donde su principal función era servir como enlace a todas las demandas de la zona rural hacia todas las áreas del Ayuntamiento, según la necesidad que hubiese, en ese aspecto dejo al 100 por ciento el trabajo.

Las visitas a la zona rural para darle seguimiento a las obras, proyectos o necesidades fue de un 158 por ciento, la mejora de las condiciones de los caminos en 97 por ciento y el proyecto de reforestación al 106%, donde no se alcanzó el porcentaje estimado, y lo reconoció, fue en el programa de prevención de adicciones en las escuelas que no superó ni el 70%.

Dejó una ficha técnica por comisaría y sindicatura, donde está todo lo que el gobierno municipal ha dado y los pendientes por hacer, así mismo agregó que se apoyó en todo lo que se tenía que apoyar en cuanto a los programas sociales y dejó una dirección más ordenada y trabajando.

Su renuncia, voluntaria e irrevocable, la presentó desde el 4 de junio, dirigida al alcalde provisional José Manuel Villalobos Jiménez, siendo el 15 de junio su último día de trabajo. Según dijo lo hizo así por respeto a los pobladores de la zona rural y para evitar que hubiese malas interpretaciones por el proceso electoral que se llevaba a cabo en ese momento.

Entre sus motivos, explicó que su ciclo como director había terminado y de acuerdo a sus propósitos personales, seguirá participando en la transformación del municipio, pero desde otra trinchera.

Otros de los motivos y que fue el más importante es que, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, cruzó la delgada línea entre sus deberes y derechos como director.

Sin explicar claramente la situación, solo dijo que se trató de algunos desplantes, lo que si es que afirmó que Benítez Torres tiene que corregir la forma de tratar a sus directores, pues no se puede trabajar entre el desprecio y los gritos.

"Hay una responsabilidad muy importante que camina entre los derechos y deberes del individuo, cuando se tratan esas cosas debemos dar un paso como el que estoy dando yo porque se cae en la irresponsabilidad. Tengo todo el derecho a de defender mi dignidad y respetar mi persona, en el momento que yo ya no fui respetado por irresponsabilidad del presidente municipal, que no voy y a polemizar, es mi amigo, le tengo afecto, pero creo que tiene que corregir esa manera de tratar a los directores. Se tiene que ajustar, no se puede trabajar en el desprecio con gritos, sino en mensajes de motivación, de ajustar el error, pero sobre todo en respeto a la dignidad de la persona", explicó.

Sin ser tampoco claro, dio a entender que en la presente administración se han estado haciendo actos de corrupción.

"Se distorsiona el servicio público, a muchos se les ha olvidado que la Cuarta Transformación al llegar al poder era para servir a la gente, hacer justicia, no provocar impunidad. Le estamos aplaudiendo al que roba dinero y estamos atacando a alguien que se pone en un carro a vender fruta y en vez de darle las condolencias para que trabaje lo castigamos", dijo.

Alarcón Tostado, indicó que desde ya se unirá a la convocatoria del gobernador electo Rubén Rocha Moya para seguir transformando Sinaloa a través de una agenda ciudadana para acabar con la simulación.

"Me voy a unir a la convocatoria, dónde yo pueda con toda mi experiencia, para colaborar en la transformación que propone el gobernador electo Rubén Rocha Moya en el estado y en lo local en la convocatoria que viene haciendo el regidor electo Roberto Rodríguez Lizárraga".













