Registran caída del 80% en pasaje

Mazatlán, Sin.- Con las restricciones implementadas para evitar el contagio del Covid-19, la demanda del servicio de transporte, en sus diferentes modalidades, ha caído en un 80% en Mazatlán y se prevé que siga disminuyendo; advirtió Mariano Ortega Vizcarra.

El dirigente del Frente Transportista manifestó que desde hace un mes, los camiones urbanos, taxis, aurigas, pulmonías, camiones escolares, de carga y transporte foráneo, vieron caer sus ingresos de manera alarmante.

Incluso han tenido que parar algunas unidades, y aquellas que continúan obtienen ingresos por debajo del mínimo, donde ni para el combustible les alcanza.

La demanda para nosotros ha caído en un 80%, y todavía creemos que no ha tocado fondo, desde hace cuatro semanas no hemos podido llevar el sustento a nuestras familias, estamos trabajando con la flota de unidades reducida a más de un 60%, estamos dando el servicio a la ciudadanía y el poco trabajo que tenemos a veces no alcanza ni para la gasolina.Ortega Vizcarra

Ortega Vizcarra agregó que esta situación ha dejado sin ingresos a 6,662 familias que viven en la desesperación, lo que les llevó a solicitar de manera urgente el apoyo del gobernador, Quirino Ordaz, consistente en entrega de despensas y una ayuda mensual para estas familias.

Los transportistas de servicio público en Mazatlán estamos desesperados por la actual situación que esta generando la epidemia del Covid-19, recientemente nos reunimos para elaborar una carta donde estamos pidiendo el apoyo económico y en especie para las familias afectadas.

Recordó que el pasado 6 de abril se entregó una carta en Palacio de Gobierno en Culiacán, donde se le pide un apoyo en especie, una despensa para las más de seis mil familias, y un poco de dinero en efectivo para solventar otros gastos, aún no hay una respuesta, pero se tiene la esperanza de que pronto llegue.

DATO

80% ha caído la demanda del servicio de transporte en Mazatlán.

6,662 familias afectadas.

TEXTUAL

Desde hace cuatro semanas no hemos podido llevar el sustento a nuestras familias, estamos trabajando con la flota de unidades reducida a más de un 60%.

Mariano Ortega Vizcarra, Dirigente del Frente Transportista









