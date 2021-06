Reciben segunda dosis contra el Covid-19 los de 50 y más

Mazatlán, Sin.- Con tiempos de estancia entre 30 minutos y una hora, inició la jornada de vacunación para adultos mayores de 50 a 59 años en la que están recibiendo la segunda dosis del biológico Sinovac contra el Covid-19 en el Polideportivo de la UAS, así como en el Centro de Convenciones de Mazatlán, la cancha Germán Évers y el Hospital Regional Militar de Especialidades, la cual se prolongará del 24 al 27 de junio.

El primer día acudieron personas cuyos apellidos inician con las letras de la A a la F, mientras que este viernes lo harán quienes tengan las iniciales de la G a la M, el sábado de la N a la S y el domingo, de la T a la Z, y personas rezagadas.

Aldela Bibriesca y Elia Espinoza, de la colonia Francisco Villa, comentaron que la atención que recibieron por parte del personal médico y de logística fue muy buena y rápida en el Polideportivo de la UAS, comentaron que no tuvieron que estar más de una hora, desde que llegaron hasta que salieron.

“Muy bien todo, gracias a Dios, la atención fue rápida, menos de la hora, no sentimos nada, es la segunda dosis que nos aplicamos, y todo bien, esperemos que todos vengan a vacunarse para que ya no haya más casos”, expresó Adela, acompañada de Elia.

Por su parte, Mario López, de la Palos Prietos, y Rodolfo Morales, de la Jacarandas, coincidieron en señalar que la organización fue muy similar a la primera jornada de vacunación, con estancias de media hora a 40 minutos.

“La atención es de primer nivel, no duramos nada haciendo fila ni estuvimos en el sol, todos sentaditos y rápido pasamos adentro al aire acondicionado, me llenaron la hojita y me pasaron a vacunar; es la segunda dosis que me aplican, está igual que la vez pasada, bien organizado, mucha gente cooperando para que uno esté bien”, comentó Mario.

Rodolfo hizo un llamado a quienes tienen miedo de vacunarse, que dejen sus temores y se vengan a vacunar, pues no se siente nada y son más los beneficios que las reacciones que se puedan presentar.

María Aragón, de Villa Galaxia, dijo que la atendieron muy bien y rápido, y que no sintió ninguna reacción a la vacuna, por lo que invitó también a la gente que no se la aplicado que acudan a los centros de vacunación.

“Fue muy rápido todo y me atendieron muy bien, lo más que duré fue el tiempo que lo tienen a uno para checar la reacción, si acaso media hora por todo, no sentí nada, igual que la primera dosis”, apuntó.

La documentación que se les pide al llegar es su expediente de vacunación impreso y prellenado, el comprobante de la primera dosis y una identificación oficial. Los centros de vacunación están abiertos desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN

Las personas deben acudir el día y la hora que les corresponda de acuerdo a la primera letra de su apellido, con su expediente de vacunación impreso, el comprobante de la primera dosis y una identificación oficial.

















