Largas colas, pero atención rápida en la vacunación de cincuentones

Mazatlán, Sin.- Personas mayores de los 50 años y embarazadas acudieron por orden alfabético desde las 9:00 de la mañana a los 4 centros de vacunación Covid-19 en Mazatlán para recibir la primera dosis de Sinovac, correspondientes a las letras A, B, C, D, E y F, conforme transcurrió el día.

Por momentos las colas en el exterior se extendían, pero avanzaba de manera rápida. La mayoría calificó la jornada de vacunación como organizada y rápida, con tiempos de 1 a 2 horas de estancia en los módulos, desde su llegada.

“Me atendieron muy bien, hay un colonón, pero atienden rápido, caminamos rápido, tardé como hora y media desde que llegué, estuve unos 20 minutos, después de que me vacunaron, gracias a Dios no tuve efectos secundarios”, expresó Lorena “N”, quien tiene 58 años de edad y es vecina de la Juárez.

Comenta que a ella ya le dio el Covid-19 una vez, pero a su hija de 33 años hasta dos veces se ha enfermado del virus. Con la vacuna, dice sentirse más segura e invita a las personas que no han acudido a que lo hagan para que la población se inmunice y ya no haya más casos ni decesos.

Por su parte, Bernardo Beltrán Acosta, de 53 años y vecino de Tierra y Libertad, quien llegó a las 8:30, tuvo que esperar su turno porque entraban por orden alfabético, así que duró dos horas para que lo vacunaran.

“Sí me daba miedo porque mucha gente decía que había reacción por la vacuna, pero hasta ahorita no me ha pasado nada, sentí lo mismo que cuando me han puesto otras vacunas, todo bien”, apuntó.

Dinora Albarrán, profesora jubilada, de la colonia Casa Blanca, acudió a las 9:00 de la mañana y para las 11:00 ya estaba afuera del Polideportivo de la UAS, ella hizo un llamado a las demás personas que hagan a un lado el miedo y el temor y acudan a vacunarse.

“La organización estuvo muy bien, hicimos tres estaciones, todo bien ordenado, nada de estar muy próximo a las demás personas, todos los protocolos se respetaron; que venga la gente, que no tenga temor, que acudan, es lo mejor que podemos hacer, protegernos y si nos queremos y queremos a nuestra familia hay que vacunarnos”, indicó.

















