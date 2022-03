Reciben desplazados del sur de Sinaloa atención médica gratuita

Mazatlán, Sin.- Por instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya y del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, este sábado por la mañana dio inicio la atención a decenas de desplazados en el Centro de Salud del Urbano en el puerto.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, señaló que fueron alrededor de 60 personas a las que se les brindó la atención.

Agregó que la mayoría de los desplazados no cuentan con ningún tipo de servicio de asistencia médica, incluso hay quienes sufren de enfermedades crónico-degenerativas y no reciben atención ante la falta de recursos económicos.

Por esta situación, plantea la instalación de un dispensario médico en el fraccionamiento Cvive, dónde se cuente con un doctor y una enfermera para atender emergencias y enfermedades leves, así como el apoyo para la afiliación al Insabi y que los desplazados puedan recibir atención gratuita en la institución de salud.

Por su parte, Cuen Ojeda informó que se está trabajando de manera transversal entre secretarías con la finalidad de ofrecer servicios a la comunidad desplazada y reconoció que la situación por la cual están pasando este grupo de familias no es culpa de ellos, sino de la violencia.

"Ellos tuvieron que venirse para acá consecuencia de que la vida no es posible allá por la violencia que impera en los altos y en ese tenor nosotros tenemos que ser facilitadores para que ellos tengan una vivienda, para que ellos tengan seguridad social y como no hay seguridad social, no están trabajando, aquí los servicios de salud juegan un papel fundamental", informó.

La atención que las y los desplazados estarán recibiendo de ahora en adelante va desde medicina de primer hasta tercer nivel.









