El desplazamiento forzado requiere atención integral: Soto Elízaga

Mazatlán, Sin.- El desplazamiento forzado por la violencia es un drama social que se tiene que atender de manera integral, consideró la luchadora social feminista Mónica Soto Elízaga.

En una charla conmemorativa por el Día Internacional de las Mujeres en el fraccionamiento Cvive, señaló que el 8 de marzo es un día de lucha.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

"Todos los derechos que tenemos los hemos logrado a base de lucha, no hay un solo derecho que nos haya sido regalado, siempre hubo mujeres detrás de nosotros, de otras generaciones, que nos abrieron el camino. Y los derechos se conocen, se ejercen y se definen o se pierden", señaló.

Mencionó que en este nuevo fraccionamiento se está reorganizando la vida al enfrentar el desplazamiento forzado, que implicó no sólo la perdida de bienes materiales, también hubo duelo y muertes. Local Llama CVIVE a las familias a no aportar cuotas voluntarias con los líderes de invasiones

"Necesitan la formación, el empleo, la vivienda digna, los servicios, el transporte, el acompañamiento, la organización social para realizar el tejido social y me parece que darle la vuelta a la página, así como que nomás "yo me tuve que ir" no se vale, ¿cómo se va a recuperar lo perdido o nos vamos a cruzar de brazos?", cuestionó.

Agregó que este grado de vulnerabilidad en que quedaron las familias desplazadas es producto de la descomposición social que se está viviendo, una guerra a muerte por el territorio.

"No debemos acostumbrarnos a la problemática, sino que necesitamos reflexionar a fondo de los cambios que necesitamos para poder transformar nuestro país y no va haber un cambio profundo si la gente no participa", agregó.

Enfatizó que la atención a los desplazados debe ser integral, desde el ámbito, económico, social, cultural y jurídico.

"La violencia que vemos es producto de una violencia estructural, cultural, que tiene causas profundas y el asunto es cómo transformamos esas causas profundas y en eso tenemos que participar todas y todos", enfatizó.













