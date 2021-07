Rechazan que Ayuntamiento de Mazatlán pague deuda con terrenos del municipio

Mazatlán, Sin.- La deuda que tiene el municipio de Mazatlán con el Grupo ArHe por perder una demanda con Lubricantes Nafta se debe de pagar con una negociación y no pagarle con terrenos o en especie, aseguró el empresario hotelero Guillermo Romero Rodríguez.

Agregó que Mazatlán tiene muchos terrenos y que si se quiere pagar con ellos se deben ofrecer espacios que no perjudiquen al Bosque de la Ciudad.

“Puede haber más terrenos que pueden ser menos perjudicados y hay que señalar que esos terrenos, ahí va a estar el Parque Central y el nuevo Acuario Mar de Cortés, y una vez que se vaya a abrir el Acuario Mar de Cortés, imagínense el valor comercial que van a tener esos terrenos”, dijo.

Reconoció que existe una inquietud en torno a los mismos terrenos que está ofreciendo el Ayuntamiento para cubrir parte del adeudo de 141 millones de pesos, debido a que no hay claridad en el costo de cada uno de ellos.

Comentó que el municipio debe de aclarar cuáles son los terrenos que se ofrecieron y el valor que tienen, porque al final, esos espacios son de todos los mazatlecos.

“Hoy me he enterado de que se va a pagar con tres terrenos, aquí yo creo que debemos ser muy claros en la información, en este sentido, si hay tres terrenos que se deben pagar, debemos de saber cuáles son los tres terrenos, qué valor tienen los terrenos, dónde están los terrenos, porque yo no he visto una información clara de parte de la autoridad, se habla que son tres terrenos solamente”, expresó.

En 2012, el Ayuntamiento de Mazatlán autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta Lubricantes para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos. Ante una sentencia de amparo, la empresa presentó una demanda en contra el Ayuntamiento, la cual ganó y ahora el municipio debe pagar 141.8 millones de pesos por perjuicios.









