Este mes podría salir convenio de pago con Nafta Lubricantes

Mazatlán, Sin.- Aún sin convenio, en los próximos días el Ayuntamiento de Mazatlán hará el tercer pago de 5 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes, de un adeudo total de 141 millones de pesos, tras la cancelación de un permiso en el 2012.

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, señaló que en este mes quedará dicho convenio y por fin saldrá “humo blanco”, al estipular cómo y de qué manera serán los pagos de ahora en adelante, tomando en cuenta la cantidad que ya se "abonó". Los pagos que ya se hicieron fueron por la orden de un juez.

Finanzas Papás reactivarán restaurantes el Día del Padre

"Eso estamos viendo, en este mismo mes sale lo del convenio, ya en el estira y afloja parece que ya va a salir humo blanco en la cuestión de cómo se va a pagar", señaló.

Cabildo será quien lo autorice y aclaró que, en ningún momento, ni él, ni el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, se tomaron la atribución de hacerlo, pues según algunos regidores no habían sido tomados en cuenta cuando se realizaron los primeros pagos.

"En ningún momento el secretario del Ayuntamiento y yo nos tomamos la atribución de hacer el convenio, pero yo soy el portavoz ante el acreedor, esto es práctico, pero ellos (Cabildo) tienen que aprobar", aclaró.

Serán 15 millones en tres meses de una deuda de 141 millones de pesos, aunque Alarcón Lizárraga mencionó que buscarán que este tercer pago sea menor.

"Todo es en beneficio realmente de la ciudadanía, que lo mejor hubiese sido no haberlo pagado y no haber tenido esa bronca que nos heredaron, ahora sí que la ‘papa caliente’ nos cayó y ya no hubo a quién pasársela, ya se me quedó", agregó.





Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán





SUMAN OCHO AÑOS

El caso Nafta data desde febrero-marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta Lubricantes para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos.

Ante una sentencia de amparo, la empresa particular presentó una demanda contra el Ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fue admitida en enero de 2015. La demanda no fue respondida ni tampoco se asistió a la audiencia de desahogo de pruebas.

En junio de 2016, el Tribunal resolvió condenar al Ayuntamiento al pago de 141 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor Nafta. Para dar atención y seguimiento al juicio de nulidad, se hizo un contrato de manera directa por servicios profesionales durante la administración de Carlos Felton.

En septiembre de 2017, Joel Bouciéguez, secretario del Ayuntamiento, solicitó al Comité de Adquisiciones contratar los servicios profesionales de otro abogado para lograr sentencia absolutoria a favor del Ayuntamiento.

En diciembre de 2018, el gobierno municipal firmó un convenio de colaboración con el empresario Juan José Arellano Hernández, representante de Nafta, que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar los $141 millones 802 mil pesos por la demanda perdida, más la cantidad que resulte por concepto de intereses, recargos y actualizaciones, con lo que se presume se perdió el caso.









Leer más aquí:

Local Refuerzan acciones contra el dengue en el sur de Sinaloa

Local Mercados de Mazatlán se adaptan al Covid-19

Local Mazatlán le apuesta al turismo gay friendly