Denuncian saqueo de bienes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El diputado federal electo, Juan Torres Navarro, dijo que interpondrá una denuncia penal y otra administrativa contra quien resulte responsable del saqueo del Bosque de la Ciudad, incluyendo servidores públicos y particulares, en las últimas administraciones, ya que desde que inició este siglo se han cometido actos ilegales en contra de los bienes públicos de Mazatlán, a pesar de que existe un decreto presidencial que lo prohíbe.

“Tenemos el saqueo del Bosque de la Ciudad, el Acuario, concesión del Acuario, por qué van a concesionar un nuevo Acuario que está en el terreno donde el decreto dice cuál es el fin, no se puede concesionar, trasladar, vender ni ninguna otra forma para adjudicarle a un privado el administrar o el agarrar utilidades sobre este predio”, expresó.

Local Ayuntamiento de Mazatlán busca pagar deuda a Nafta con áreas verdes

Dijo que el decreto presidencial emitido por José López Portillo en el año 1979, sobre la donación de un área de 30 hectáreas, tenía el objetivo de construir un parque recreativo para beneficio de la población; sin embargo, con el paso del tiempo, se han entregado concesiones y ahora se planea entregar predios para cubrir una deuda del Ayuntamiento.

“El saqueo de nuestros bienes se da con la complicidad de las autoridades en turno, pero esto no inició hoy ni ayer, sino desde el siglo XXI se han estado programando tales actos ilegales; es ilegal desde el momento en que vendan concesiones o donen por cualquier causa parte de ese terreno mencionado en el decreto a un particular”, apuntó.

Insistió en que defenderá con uñas y dientes los recursos y bienes con los que cuenta el municipio, pero aclaró que esto no significa que no vaya a apoyar al empresariado durante su gestión, sino que lo hará en la legalidad, no fuera de ella.

“Vamos a apoyar al empresariado, a que desarrollen sus actividades dentro de la legalidad, vamos a impulsar el desarrollo económico a través de ellos, facilitándoles su gestión para alguna empresa, no perdonándoles su cumplimiento fiscal, se acabó eso, eso fue en el pasado”, indicó.

Comentó que el 4 de febrero de 2019, él y un grupo de personas en pro del medio ambiente, le solicitaron al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, a través de una carta, que convocara a una sesión de Cabildo con el fin de tratar el asunto público del Parque Central y del Nuevo Acuario, pero nunca hubo respuesta.

También puedes leer: Entrega gobierno Parque Central al municipio de Mazatlán

“Desde ese tiempo estamos intentando llegar a un acuerdo o diálogo para defender lo que por decreto, el presidente de la República nos dio al pueblo de Mazatlán, no para fines privados, como es lo del Bosque de la Ciudad”, añadió.

Recordó que en el 2014 inicia el alegato y la demanda de parte del grupo Nafta Lubricantes en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, por no darle un permiso para que construyera una gasolinera; fue en el periodo de Alejandro Higuera cuando se le niega el permiso a dicha empresa, formada por los hermanos Hernández Arellano.

“Ante la negativa, la empresa inicia una demanda en contra del Ayuntamiento, de ahí a la fecha ha habido irresponsabilidad por parte de los servidores públicos que han estado en las diversas administraciones, casi siempre la causa más segura por lo que los gobiernos se corrompen o violan la ley, es que no pasa nada, esto se terminó”, concluyó.

CIFRA

30 hectáreas fueron donadas por el gobierno federal con fines de un parque recreativo, que corresponden al polígono del Bosque de la Ciudad.









Lee más aquí:

Local Jóvenes y niños en contacto con la naturaleza

Local Por amenazas, candidatas declinan elecciones en Sinaloa