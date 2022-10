Químico Benítez no buscará gestiones de Adán Augusto por posible Juicio Político

Culiacán, Sin.- Antes de comenzar la reunión institucional entre Presidentes municipales, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, declaró que no pretende utilizar esta reunión, para solicitarle al secretario, temas personales, tal es el caso, la posibilidad de un Juicio Político en su contra.

El mazatleco comentó que de momento, se siente tranquilo y que no le preocupa el tema del Juicio Político, por lo que a esta reunión, solo asiste como invitado.

"No en absoluto, yo no tengo ninguna preocupación de ese tema, de hecho ayer se declaró desde el Congreso que no había ni siquiera nada. Ningún tema para tocar", dijo.

El Químico Benítez, descartó que el día de hoy, busque encargarle al secretario de gobernación alguna gestión para Mazatlán, por lo que puntualizó, solo asiste al evento dispuesto a escuchar.

Al cuestionarle sobre la actual propaganda que genera el PAS hacia Adán Augusto, con el lema "Que siga López, estamos a gusto", el Químico comentó que de llegar a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, dará respaldo y apoyo al 100 por ciento.