Promueven acciones contra violencia hacia la mujer en secundaria de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Como parte de las acciones de los 16 días de activismo por la lucha contra la violencia de las niñas y las mujeres, en la escuela secundaria SNTE 53 se inauguró un mural con el lema "Tenemos derecho a vivir libres de violencia".

Aylin Karina Rodríguez Santos, titular del Immujer, expuso que realizar este tipo de acciones en las instituciones educativas coadyuva a generar conciencia en los adolescentes para que sean ellos quienes lleven y promuevan el mensaje de prevención en sus hogares y su entorno.

Agregó que esta es una de las actividades que forman parte de los 16 días de activismo para la erradicación de la Violencia de Género, de la campaña 'Únete Sinaloa', reafirmando el compromiso del gobierno municipal en esta lucha y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El proyecto artístico en mención comparte un mensaje claro y contundente:

"Tenemos derecho a vivir libres de violencia. Por todas nuestras hermanas que ya no verán un nuevo atardecer. Nosotras soñamos y construimos un nuevo amanecer".

Miriam Navarro, profesora del plantel, expuso los detalles y el significado de cada uno de estos que están plasmados en el mural.

Buscan hacer conciencia con los adolescentes .Foto:Jesús López | El Sol de Mazatlán

En la nariz y sus ojos se representa un árbol que es el crecimiento que se puede lograr con la intuición y observación femenina. La rama más pequeña pudiera ser una lágrima en señal de sensibilidad. Su boca no tiene expresión en respeto a los sentimientos de dolor de las mujeres que han sido lastimadas, No tiene orejas porque no queremos oír los comentarios negativos o limitantes.

En el rol de su pelo se figura un corazón como recordatorio de que siempre seremos fuente de vida. Por la simulación de movimiento del pelo, se puede leer que las mujeres están recibiendo el aire de libertad y prosperidad que merecen; Los colores en el pelo y los ojos nos dan la diversidad de personalidad en cada una de las mujeres.

Todo esto es a favor de caminar juntos hombres y mujeres por una sociedad sana, segura y próspera.