De 699 asesinatos de mujeres en Sinaloa solo se han investigado 283 como feminicidios

Culiacán, Sin.- La colectiva de Mujeres Activas Sinaloenses, presentó una iniciativa de ley que propone que todo caso de muerte violenta de mujeres sea investigado con perspectiva de género, es decir, como feminicidio.

A su vez, se propone que se establezca una sanción a los funcionarios públicos que obstaculicen la investigación de muerte de una mujer.

Roció Arely Avendaño, representante del colectivo de feministas, detalló que de 699 casos de muerte, violencia de mujeres que se han suscitado desde el 2012, únicamente 283 han sido investigados con perspectiva de género y el resto son catalogados como homicidios o suicidios.

En ese sentido, expuso que de acuerdo a la política de alerta de género, establece que se hagan revisiones de expedientes y de casos en coordinación con las colectivas y la Fiscalía ha omitido realizar este ejercicio.

Incluso, Roció Arely Avendaño expuso que de parte la Fiscalía, no se ha tomado en cuenta la participación y atención a las colectivas del feminismo, pues se ha buscado el acercamiento con la fiscal, Sara Bruna Quiñones y la funcionaria simplemente las ignora.

“La alerta de violencia de género establece que tengamos mesas de trabajo donde analicemos estas causales de muerte y no las hay… Hemos estado en sesiones del sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y le hemos hecho preguntas a la fiscal y no sé si no nos mira o nos escucha, o por si alguna condición de salud no nos escuche”, dijo.