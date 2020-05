Prepara cadena Pueblo Bonito reapertura para el 1 de junio

Mazatlán, Sin.- La cadena de hoteles Pueblo Bonito se prepara para la reapertura a partir del primero de junio, con todo el personal ya que ningún trabajador fue despedido.

El director de ventas de grupo, José Rosario Gámez Valle, confirmó que ya están listos para reiniciar las labores cuidando e incluso se implementan medidas de limpieza y seguridad para los huéspedes.









Internamente como pueblo bonito tenemos una serie de medidas sumamente estrictas que implica mayor costo de operación pero lo que menos queremos es que venga alguien con el virus o aquí se contagie José Rosario Gámez Valle









El regreso a las actividades con los mismos trabajadores que tenían antes del cierre, también se dará en Baja California Sur.

Gámez Valle, comentó que si el turismo europeo principalmente más que el asiático y mucho más que el americano y canadiense buscaban certificaciones de Green Globe que es un sistema de sostenibilidad para la industria del turismo, después de la pandemia serán mucho más exigentes.









Aquí en Mazatlán no hay muchas empresas con esta certificación, contrario a la Rivera Maya, Cancún, Puerto Vallarta ya hay hoteles que ofrecen ese valor agregado, hoy en día es algo que debemos tener de manera inercial para poder competir José Rosario Gámez Valle





El ejecutivo hotelero, señaló que serán respetuosos de las indicaciones de la autoridad en cuanto al porcentaje de ocupación para los hoteles.









No vamos a saturar los hoteles, no creemos tampoco que tengamos una demanda del 100% al terminar las restricciones, pero aunque la tuviéramos, tendremos que ceñirnos a la indicación de la autoridad, si dicen un piso sí y un piso no, un cuarto sí y otro no, eso es lo que se hará José Rosario Gámez Valle

















