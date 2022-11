PRD emprende campaña en Sinaloa para apoyar al INE

Mazatlán, Sin.- El Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa ha impulsado la campaña "El INE no se toca" que consiste en recabar firmas de los ciudadanos a favor del Instituto Nacional Electoral y contra los cambios que pretende hacer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la reforma electoral.

Dicha reforma atenta contra la democracia y las elecciones populares que se realizan en el país, señaló Oner Lazcano López, dirigente estatal del PRD, de ahí el interés por defender a este organismo autónomo.

"No queremos que regresen las prácticas de antes, del 88, que el gobierno llevaba las elecciones, el Instituto Nacional Electoral es el órgano garante de la democracia que nos ha sacado adelante todas las elecciones y no queremos que regrese a las prácticas donde la Secretaría de Gobernación era la encargada de sacar las elecciones ¿y qué pasaba en esos tiempos?, ganaba el que decía el presidente de la República", señaló.

Se pretende que la campaña abarque los 18 municipios del estado; el viernes estuvieron en Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito, y el sábado en Culiacán; a partir de hoy estarán en el norte y sur de la entidad, empezando este lunes en Mazatlán.

"No es que no desaparezca, sino que no pongan un organismo a modo del gobierno de la República, el presidente que quiere un organismo donde ellos pongan consejeros a modo donde vayan a regresar a los tiempos de antes. Todos los institutos tienen pros y contras, pero yo creo que el INE tiene más a favor", agregó.

Marcha

Asimismo, Lazcano López informó que el próximo domingo 13 de noviembre Sinaloa se unirá a la movilización por la defensa del INE con una a nivel nacional; el punto de partida será de "la lomita" hacia la catedral, en la capital del estado.

Están convocando a todos los partidos políticos de oposición y sociedad en general a partir de las diez de la mañana.

Mesas de firmas

Del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre en la plazuela República de Mazatlán

7 al 9 de noviembre en la plazuela República de Mazatlán Martes 8 de noviembre en Escuinapa , El Rosario y Concordia

8 de noviembre en , y Miércoles 9 de noviembre en Ahome , El Fuerte y Angostura , Badiraguato y Choix

9 de noviembre en , y , y El horario de recepción de firmas será de nueve de la mañana a una de la tarde.