Promueve el diputado Juan Torres Navarro la Reforma Electoral de AMLO

Mazatlán, Sin.- La Reforma Electoral tiene dos puntos esenciales: la democracia y el evitar el derroche de dinero, aseguró el diputado federal Juan Torres Navarro, quien el fin de semana estuvo en Mazatlán promoviendo la iniciativa ante militantes y simpatizantes de Morena.

Aseveró que con esta reforma se pretende un ahorro de 50 mil millones de pesos anuales, los cuales se invertirán en programas sociales como becas, apoyos para adultos mayores, discapacitados, madres solteras, entre otros, afirmó.

También te puede interesar: El grito de los sinaloenses en septiembre es de auxilio: PAS

Una gran cantidad de dinero, mencionó, es la que se va en los diputados federales y los senadores, en los regidores y diputados locales; el propósito, añadió, es que de 500 diputados federales se disminuya a 300 y de 128 senadores a 96.

"En nuestro país se rige una diputación por cada 250 mil habitantes, en la India es uno por cada 2 millones, Estados Unidos es uno por tres, cuatro millones, nosotros realmente somos muchos para la cantidad de habitantes que tiene el país", mencionó.

Agregó además que en México hay un senador por cada 984 mil habitantes, en la India es uno por cada cinco millones de habitantes y en Estados Unidos es uno por cada tres millones.

"Los estados no van a poder exceder de 15 diputados en las entidades que sean menores a un millón de habitantes, y uno por cada 500 mil habitantes adicionales hasta llegar a un máximo de 45 diputados locales por estado", agregó.

El legislador exhortó a los presentes a difundir la información con su familia y conocidos. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Limitar el financiamiento

El legislador señaló que los partidos políticos gastan una cantidad exorbitante de dinero, así sean grandes, medianos o pequeños, y se han convertido prácticamente en un negocio, hasta Morena.

"Que solamente se financie el partido en campañas electorales, no en periodos que no hay campañas. ¿Por qué tenemos que pagar la renta de un edificio, por qué nosotros? Con esta iniciativa se pretende que cada quien si es miembro de un partido, que coopere para la renta de local, para los empleados, etcétera", señaló.

En la parte democrática, dijo, se pretende que el pueblo vote directamente y elija a los magistrados de los Tribunales Electorales.

"Los magistrados de los Tribunales Electorales son puestos por cada presidente de la República, ¿a quién que le va a hacer caso esos magistrados?, ¿al pueblo, a la justicia, a la legalidad o a quién lo puso?", dijo.

Local Presentan la revista digital "Mujeres Empresarias Canaco"

Explicó que con la reforma, diputados federales y senadores elegirían a cinco candidatos y entonces estos serían votados por la ciudadanía.

"Esto es un cambio bien radical, que desde luego los intereses no lo desean y no lo quieren, luego ponen de que el presidente está dañando al INE, pero no saben por qué lo está atacando, lo está cuestionando, está descubriendo la podredumbre que existe en cada uno de las instituciones de nuestro país y el tribunal electoral cada año se gastan 13 mil millones de pesos en los famosos OPLES", explicó.

Torres Navarro precisó además que la reforma propone que el mínimo indispensable para que una revocación de mandato sea vinculante sea del 33% del padrón electoral y no de 40.