Por no contar con escrituras, colonias de Mazatlán se quedan sin obra y servicios públicos

Mazatlán, Sin.- Los habitantes de la colonia Casa Redonda tienen más de 10 años intentando pavimentar la calle Prolongación San José del Cabo. Administración tras administración, los presidentes municipales les prometen que van realizar esta obra tan anhelada, pero al final nunca se lleva a cabo.

Este año el gobierno municipal incluyó tanto la pavimentación como la introducción de tubería hidrosanitaria de dicha vialidad en el Programa Anual de Obra Pública. En este documento aparecían con el número de obra 4 y 93 respectivamente. La inversión total era de 3 millones 779 mil 790 pesos.

El pasado 19 de junio un grupo de vecinas del asentamiento acudieron al Palacio Municipal para confirmar la fecha de inicio de los trabajos, pero la sorpresa fue que en la dirección de Obras Públicas les dijeron que la pavimentación no sería posible, al menos este año.

Ese mismo día se llevaba a cabo en el Ayuntamiento la audiencia pública "Escuchando a la gente", por lo que sacaron ficha para abordar el tema directamente con el alcalde Edgar González Zatarain y que de viva voz les dijera por qué ya no se llevaría a cabo la obra.

Se les explicó que no se podía pavimentar la calle porque no era propiedad del municipio, sino de Ferrocarriles de México. Todavía inconformes, las vecinas señalaron que toda la colonia era de Ferromex y aun así las demás calles ya estaban pavimentadas.

La respuesta del munícipe fue que precisamente por esa razón el Ayuntamiento enfrenta demandas millonarias de indemnización por ocupación de inmueble, por haber pavimentado sin permiso. Ese día acordaron que se pondría en contacto después con ellas para ver qué se podía hacer en este caso, pero hasta la fecha no han recibido esa llamada.

Mencionaron que a los habitantes de la colonia nunca se les explicó que había la posibilidad de que no se llevara a cabo la obra debido a que la calle no era propiedad del municipio. Aún sabiendo las autoridades sobre la situación jurídica del asentamiento, los ingresaron en el programa.

Aunque sí hay un documento que demuestra que efectivamente la calle es de Ferromex, no hay ninguna evidencia que compruebe que el gobierno municipal hizo el intento por desincorporar estos predios para poder realizar obra pública en ellos.

Colonias de Mazatlán se quedan sin obra y servicios públicos, por no contar con sus escrituras.

Los vecinos ya no confían en las autoridades y desilusionados tendrán que esperar el próximo año para ver su calle pavimentada si es que la situación jurídica cambia. Lo que sí es seguro es que esta obra ya quedó completamente descartada para este 2023, pues el 23 de julio el Cabildo mazatleco aprobó las modificaciones al Programa Anual de Obra Pública y al Presupuesto de Egresos.

De hecho, por falta de certeza jurídica, al menos a 18 obras se les ha dado revés. A través de una solicitud de acceso a la información, la dirección de Obras Públicas reveló que el Programa Anual de Obra Pública 2023 ha sufrido modificaciones en el transcurso del año, bajas y altas.

Obras que se dieron de baja

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Obras que se llevó a cabo el 5 de julio, por unanimidad de los integrantes se dieron de baja cuatro obras por cambio de meta.

La primera fue la construcción perimetral del nuevo panteón municipal en el kilómetro 5 de la maxipista Mazatlán-Culiacán. Se expuso que los estudios están en proceso y se recomienda ejecutar la obra el próximo año. El monto fue de 14 millones 824 mil 728.01 pesos.

La segunda fue el polémico carril preferencial en avenida Ejército Mexicano, de Insurgentes a Gutiérrez Nájera. Se dijo que siempre no requería de la inversión. El monto era de 4 millones de pesos.

En la zona rural está ubicada la tercera obra, el relleno sanitario en Miravalles. Se indicó que esta ubicación no era apta para su ejecución. El monto era de 3 millones 918 mil 323.06 pesos.

Y la cuarta fue el proyecto de nuevas oficinas del Ayuntamiento. El cambio de meta fue por la aplicación de recursos (reasignación). El monto era de 9 millones 571 mil 845.35 pesos.

La suma total es de 32 millones 314 mil 896.42 pesos, los cuales fueron reasignados para la compra de medicamento del cuadro básico, remodelación de quirófanos en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y la adquisición de luminarias. Esto fue aprobado por mayoría de votos del Cabildo en la sesión extraordinaria número 26 celebrada el 8 de julio.

Más obras

El 12 de julio se celebró la Séptima Sesión Ordinaria del Comité, en la que se dieron de baja obras que tiene que ver con pavimentación e introducción de tubería hidrosanitaria, principalmente.

Se expuso que al ya no haber necesidad de contratar los trabajos no tenía sentido que permanecieran en el Programa.

En cuanto a las obras de pavimentación en la zona urbana se dieron de baja dos calles de la colonia Casa Redonda, tres de Lomas del Ébano, una de Loma Atravesada y una más de la Emiliano Zapata. El monto de inversión era de 10 millones 911 mil 335.09 pesos.

En la zona rural se dio de baja una calle en el poblado El Vainillo, la construcción de un tanque elevado en poblado de Loma Alta y la remodelación de la plazuela del poblado Barrón. La inversión destinada era de 5 millones 397 mil 081.79 pesos.

En obras de infraestructura hidráulica y sanitaria se dieron de baja nueve calles, una de la colonia Emiliano Zapata, dos de Casa Redonda, tres de Lomas de Ébano, una en la colonia Valles del Ejido, otra de Loma Atravesada y una más en la comunidad de La Noria. El recurso a aplicar era de 4 millones 244 mil 314.82 pesos.

El argumento fue que a la fecha no se han regularizado los predios en donde se proyectan los trabajos, por este motivo se requiere hacer cambio de metas para concluir con procesos en tiempo y forma.

En cuanto a los servicios relacionados con obra pública se dieron de baja tres estudios para la construcción del relleno sanitario en el Ejido Miravalles, al argumentarse que ya que no era necesario este estudio, pues las características del predio no cumplían con las especificaciones técnicas para poder llevar a cabo este depósito. El total es de 25 millones 085 mil 279.85 pesos.

Obras que se dieron de alta

En esa misma sesión el Comité aprobó dar de alta las obras de revestimiento de canal y puente vehicular en la colonia Emiliano Zapata y seis construcciones de pavimento en las colonias Progreso, Libertad de Expresión, Universo, Burócratas, Villa Galaxia y Lomas de San Jorge.

El recurso a aplicarse es de 20 millones 931 mil 447.06 pesos.

Programar obras sin certeza jurídica

Legalmente no se puede hacer obra pública en calles o predios irregulares, ya que podría costar una demanda contra el municipio por la indemnización por la ocupación de estos terrenos o expropiación.

Y si no era del municipio por qué la programaron, por qué no se consideró todo eso cuando hizo el programa anual.

Paulina Lugo, vecina de la calle Prolongación San José del Cabo, aseguró que a ellos nunca se les dijo que la situación jurídica del predio era un impedimento para realizar obra pública, tampoco que si no se regularizaba la iban a dejar fuera del programa.

Mientras que el alcalde Edgar González Zatarain afirma lo contrario, que sí le dijo a la gente de manera clara la situación, aunque en sus propias declaraciones hay algo de contradicción.

Al ser cuestionado sobre programar obras sin certeza jurídica, dijo que esta era una inercia del pasado, de administraciones anteriores que acostumbraban no solo incluir calles sin estar regularizadas, sino que también las pavimentaban, pues anteriormente la Auditoría Superior del Estado no hacía observación por ello, o era una observación menor.

No obstante, esta misma práctica, de programar obras donde los predios no tienen certeza jurídica, se realizó también en su gestión.

"Nosotros incluimos estas porque le dijimos a la gente, se lo dijimos muy claro, hay que apurarnos a regularizar, es como una forma de incentivar, las vamos a meter y las que se regularizan van, no se las vamos a negar, pero apurémonos a regularizar juntos", se excusó después.

Ante esta situación, Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité de Obra, coincidió que no se debe programar ninguna obra si no se tiene la certeza jurídica de la propiedad.

"¿Tenemos algo con los ciudadanos, de que estén enterados de que no se quiso donar al municipio la calle? porque todas las necesidades surgen de una necesidad ciudadana o una solicitud ciudadana, entonces me preocupa que no tengamos algo para amparar que le hicimos la lucha pero no las quisieron donar", quedó sentado este comentario en la Séptima Sesión Ordinaria.