Apoyos no llegan por parejo a pescadores de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Pescadores "libres" del municipio son dejados fuera de los apoyos que brinda el gobierno federal, como el Bien Pesca.

Los hombres de mar afectados lamentan no haber sido incluidos en este programa, pues aseguran que al igual que el resto de los pescadores que se encuentran agremiados a alguna cooperativa, ellos también sufren la carencia en la actividad.

"Porque no estamos en una cooperativa no tenemos derecho a recibir el apoyo, no nos toman en cuenta, lo que no saben es que también nosotros la estamos pasando dura, porque no hay nada en el mar", externó Ramón Delgado.

Comentó que el año pasado las cooperativas se dieron el lujo de ingresar al programa a personas que no tienen ningún vínculo con la actividad pesquera y ellos sí están recibiendo el apoyo este año.

"Metieron a mucha gente, maestros, comerciantes, de todos y ahorita ya les llegó, pero a nosotros que sí nos dedicamos a la pesca, ni en cuenta nos tomaron".

Dijo que al igual que él, en Teacapán principalmente, son muchos los pescadores que se quedan fuera del programa y que ninguna autoridad acude a ayudarlos.

Al concluir, dijo que ha estado buscando acercamiento con el encargado de Pesca del municipio, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta favorable.

La actividad pesquera ha dejado ser un sustento para las familias escuinapenses. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Este mes inició la primera etapa de dispersión del Bien Pesca 2021 en apoyo a los pescadores y acuacultores mexicanos. Los primeros en recibir el apoyo son 88 mil beneficiarios, de los cuales casi 11 mil son de Sinaloa, y ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este año se tendrán 201 mil 714 beneficiarios, con una inversión de mil 452 millones 330 mil 800 pesos, de los cuales 36 mil 366 pescadores son de Sinaloa, con 261.9 millones de pesos.





















