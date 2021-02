Denuncian a policías corruptos

Mazatlán, Sin. - Un grupo de vecinas de la colonia Estero denunció malos tratos e irregularidades cometidas por parte de la Policía Municipal en ese asentamiento.

Mariana Gutiérrez, vecina afectada, relata que el pasado miércoles por la noche, al llegar a su domicilio ubicado en la calle Principal, elementos de la Policía Municipal, hombres y mujeres, llegaron, según para realizar una “revisión de rutina”.

Local Alerta en Sinaloa: focos rojos en 5 delitos

Resaltó que nunca se metieron a su vivienda, pero sí revisaron su automóvil y les empezaron a cuestionar a ella y a su esposo la procedencia de sus pertenencias.

"A mi esposo lo esculcaron, pero no encontraron nada, le preguntaron que por qué tenía esa casa y esos carros y por qué tenía otra casa, y la otra casa es de mis padres, el carro lo compré con mucho sacrificio y 18 años de antigüedad me avalan para que el Infonavit me dé una casa, traía tres mil 200 pesos porque era para pagar las placas, lo esposaron y se lo llevaron", relató.

Las vecinas que la acompañaban aseguran que no es la primera vez que pasan este tipo de situaciones, ya que continuamente "esculcan" a las personas “si algo no les parece”.

"Una de las oficiales quería que a toda costa le entregara ese dinero y la llave de los carros y me quisieron echar el carro encima varias veces", agregó.

Foto: Cortesía │ Pixabay

Afirma que a su esposo nunca lo llevaron al Ministerio Público o en calidad de detenido, sino que al negarse a entregar el dinero lo esposaron y lo subieron a la patrulla, posteriormente le hablaron por teléfono para negociar su liberación, pero al no ceder lo dejaron tirado en un manglar, a los 10 minutos llegó a su casa, pero todo golpeado.

Te puede interesar: Aumentan robos a casa-habitación y negocios en Sinaloa

"En vez de sentirnos seguros, nos dan miedo, nada más vemos una patrulla y nos metemos, porque pensamos que nos van a llevar", dijo otra de las vecinas.

Añadieron que sólo una de las patrullas tenía numeración, era la 374. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche y ahora procederán a poner una denuncia formal.





















Lee más aquí ↓

Local Protestan policías del Grupo Elite por adeudos salariales

Local SSPyTM recibe premio "Policía del mes" en Mazatlán

Local Operativo Redes verifica cumplimiento a protocolos sanitarios