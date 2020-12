Pide secretaria de Pesca luchar por el presupuesto para este sector

Culiacán, Sin.- Durante una reunión con los presidentes de las comisiones de Pesca y de Hacienda del Congreso del Estado, la secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Maribel Chollet Morán, después de escuchar a líderes pesqueros de la entidad advirtió que es urgente apoyar a los pescadores por lo que defenderá el presupuesto del 2021.

“Yo no soy una funcionaria de escritorio, soy una mujer de territorio y me encanta estar cerca de la gente trabajando hombro con hombro, hablaré de la parte que me toque ejercer. Defenderé el presupuesto tal cual le corresponde a mi responsabilidad”, dijo.

Asimismo llamó a los diputados a luchar hombro con hombro y hacer equipo para sacar al sector pesquero de la crisis por la que está atravesando, ya que dijo que los pescadores requieren una atención inmediata de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya que la situación actual ha impactado enormemente en la condición de vulnerabilidad que ha padecido por muchos años los trabajadores del mar y de aguas dulces.

También informó que este miércoles viajará la Ciudad de México para tratar de darle solución a las problemáticas de inspección y vigilancia; desazolves y dragados, así como la situación en las que se encuentran la Administración Portuaria Integral, las cuales son prioridades de la administración que encabeza el gobernador Quirino Ordaz.

Chollet Morán dijo que ante la desaparición de los programas federales, particularmente del Fondo de Concurrencia, el Gobierno de Sinaloa ha puesto en marcha programas y apoyos para aminorar las necesidades de los pescadores y sus familias.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, Édgar Augusto González Zatarain, dijo que el presupuesto para apoyar al sector de la pesca y acuacultura debería de ser de aproximadamente 200 millones de pesos, sin embargo, buscarán que sea de 116 millones de pesos.

En la reunión estuvieron presentes los diputados integrantes de las Comisión de Pesca: Eleno Flores Gámez, Alma Rosa Garzón Aguilar, José Antonio Crespo López y la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, María Victoria Sánchez Peña, así como líderes pesqueros Carlos Urías, Raúl Leal Félix, Cuauhtémoc Castro, entre otros.





















