Pese apoyar a Osorio Chong, Luis de la Rocha se mantiene con el PRI

Culiacán, Sin.- El diputado Luis Javier de la Rocha no tiene planeado dejar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a que fue captado en el evento junto con el expriiista Osorio Chong, para dar inicio al movimiento Congruencia por México.

En sus declaraciones, el legislador sinaloense expuso que Chong fue quien le invitó al evento debido a que es su amigo.

"Lo único que me motivaría a irme del PRI es que no sean consideradas mis iniciativas, a la fecha no ha sido así", declaró de la Rocha.

En este sentido, el legislador retomó una iniciativa que presentó con la finalidad de obligar a hoteles y moteles tener información cuando se hospedan menores de edad. De la Rocha objetó que dicha propuesta aún no se le da trámite.

"Yo no sé quién defiende a los violadores, no veo ninguna respuesta por parte del PAN ni de Morena hacia esta iniciativa. Pareciera que defienden ellos más a los violadores", comentó.

El PRI en declive

Retomando la salida de Osorio Chong y la confirmación de "Congruencia por México", la diputada del PRI Cinthia Valenzuela Langarica señaló que ninguna salida del partido debe ser minimizada.

Asimismo, reconoció que la estadística indica que la militancia ha sufrido una reducción.

"Debemos ir a la reflexión y darnos cuenta de que algo está sucediendo en el partido", dijo la legisladora.

Para saber

Es de precisar, que Osorio Chong y otras figuras que renunciaron a la bancada tricolor, como Nuvia Mayorga y Eruviel Villegas, se unieron al movimiento Congruencia por México, la cual es una plataforma política conformada mayoritariamente por expriistas y fundada por el propio Chong.