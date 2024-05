Regidor confirma que arresto de dueño de Azteca Lighting no es por contrato millonario

Mazatlán, Sin. -La detención de Alonso Puerto Sánchez, dueño de la empresa Azteca Lighting, que ha sido proveedora de lámparas a los gobiernos municipal de Mazatlán y de Sinaloa, deriva de un conflicto con un particular, manifestó el regidor morenista Roberto Rodríguez Lizárraga.

El miércoles fue arrestado el dueño la empresa de iluminación que firmó un millonario contrato en el 2021 con el Ayuntamiento de Mazatlán por 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias, arresto que no tuvo nada que ver con esta compra, de acuerdo con el Alcalde Édgar González Zataráin.

"Es un conflicto legal entre el empresario y un particular, el empresario que era proveedor de las luminarias en Mazatlán y que fue proveedor en todo el estado en el gobierno de Quirino Ordaz, y que distribuyeron al mismo precio y con el mismo modelo de lámparas en todo el estado", dijo sin mencionar nombres.

Sobre el proceso que lleva la Comuna para tratar de recuperar los 60 millones de pesos que se dieron de anticipo por este contrato, Rodríguez Lizárraga apuntó que esto ya no se resuelve más que en los tribunales.

"No hay otra forma, se tendría que regresar el recurso económico que se pagó, me estoy refiriendo a los 60 millones y en consecuencia que el responsable tenga qué pagarlos, porque si hay un proceso inadecuado ante el tema de la Comisión de Adquisiciones, se tiene que hacer algo al respecto, se tiene que sacar a los responsables, el dinero público es del pueblo no es de nosotros", dijo.

Reconoció que el empresario persigue que el Municipio cumpla con el contrato y el Ayuntamiento busca resarcir este documento a través de la vía legal.

Rodríguez Lizárraga reiteró que alguien tiene que pagar ese dinero a las arcas municipales y tiene que ser el responsable de haber cometido este procedimiento irregular.

Para saber

Hasta el momento Los únicos imputados por el desempeño irregular de la función pública, derivado de este contrato millonario, es el exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el ex Tesorero Javier Alarcón Lizárraga y el ex director de Servicios Públicos, David Ibarra Olmeda.