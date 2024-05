Roberto Rodríguez Lizárraga, regidor de Morena respalda a Memo Romero

El regidor morenista Roberto Rodríguez Lizárraga respaldó este jueves la candidatura de Guillermo Romero Rodríguez a la Presidencia Municipal de Mazatlán por la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.

En rueda de prensa, el edil dijo estar en desacuerdo por la manera en que se ha conformado la planilla de Morena que participa para la Alcaldía porteña.

También puedes leer: Grupo de Morenistas se suman al proyecto de Memo Romero en Mazatlán

Aclaró que no se desliga de Morena, solo apoyará a Romero Rodríguez, y que seguirá trabajando dentro de su partido para fortalecer sus principios fundacionales basados en "no mentir, no robar y no traicionar."

Apoyar a Estrella Palacios, candidata de Morena a la Presidencia Municipal del puerto, es respaldar también a algunos personajes que la rodean cuyo historial político es cuestionable, dijo.

Citó el caso del ex priista Martín Ochoa López y del ex panista Heriberto Reséndiz Hernández, quienes encabezan la planilla de regidores.

"Me podrán juzgar por traicionar sus intereses, pero jamás me señalarán por mentirle o traicionarle a mi pueblo. Desde luego que no estoy dejando el movimiento, estoy luchando por causas justas que representan al pueblo y que lo mejor que queremos es que Mazatlán sea quien reciba a la persona más indicada para llevar las riendas de la administración del municipio," dijo.

Que no busca cargos

Rodríguez Lizárraga enfatizó que al declinar por Romero Rodríguez no busca algún cargo político, porque además ya ocupa uno.

Reconoció que los gobiernos morenistas, tanto en Mazatlán como en Sinaloa han quedado a deber, ya que no llegó el cambio verdadero.

"Morena en la actualidad no representa al verdadero movimiento que dio origen a este partido, por eso mi inconformidad, por eso le estoy dando a conocer al pueblo que necesitamos retomar las riendas de ese partido," dijo.

Tiempo atrás el regidor había manifestado su inconformidad con los nombres que aparecían en las listas de aspirantes a diferentes puestos de elección popular por Morena, ya que no se elegía con transparencia y se violaba la convocatoria.

Para saber

José Manuel Villalobos Jiménez, Luis Antonio Aguilar Colado, Judith Villa y ahora Roberto Rodríguez Lizárraga, son cuatro morenistas que han expresado su respaldo a Romero Rodríguez.

Todos se habían registrado como aspirantes a la Alcaldía de Mazatlán, pero no fueron tomados en cuenta.