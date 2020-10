Exigen estrategias para combatir pesca ilegal

Mazatlán, Sin.- Con el cambio de titular en la dirección de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico confía en que se tengan buenos resultados en este tema.

El dirigente del organismo, Jesús Omar Lizárraga, mencionó que el nuevo titular, el almirante José Ángel Treviño Núñez, que relevó en el cargo a Héctor Mucharraz Brambila, puede traer una buena estrategia de trabajo, pero si no le dan las herramientas, el personal y los recursos no servirán de nada.

Existe poca vigilancia en temporada de veda. Foto: Cortesía | Conapesca

“Hay muchas situaciones que hay que analizar, sabemos que sin recursos y sin la herramienta necesaria para cuidar los mares de México, nadie podría hacer el trabajo con buenos resultados, son muchos factores que hay que atender, la persona que está, ocupa conocer las zonas de pesca, de las vedas, de las especies, esperemos que tenga el personal y las herramientas para atender el tema de inspección y vigilancia”, dijo.

Lizárraga Manjarrez pidió al nuevo encargado los operativos en altamar, para evitar el saqueo de camarón en temporadas de veda y de seguridad en periodos de pesca, contar con una estrategia de trabajo eficaz y resultados positivos.

Es un problema nacional que se viene arrastrando desde hace unos años y no sólo del camarón, desafortunadamente todas las especies están descuidadas y son depredadas.Manjarrez





Foto: Cortesía | Conapesca

Puedes leer: Avanza capturas de camarón en altamar y bahías

El dirigente pesquero señalo que al concluirse la transición de la dirección de Inspección y Vigilancia, a manos de la Armada de México, se espera que las problemáticas se atiendan de manera completa.

“De hecho la institución en general sigue quedando a deber en el sentido de que hay muchos problemas que no se han solucionado, no solamente la dirección de Inspección y Vigilancia. Sabemos que hay una transacción ahorita por parte de la Comisión hacia la Armada de México, sin embargo, desafortunadamente en esta transacción no se ha podido atender la problemática de tajo“, concluyó.

















Lee más aquí: