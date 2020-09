Violan ribereños la veda en altamar

Mazatlán, Sin.- A unas horas de levantarse la veda en aguas marinas, pescadores ribereños violaron la ley y se lanzaron a la pesca en altamar, denunciaron líderes pesqueros del estado.

El dirigente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, lamentó que las autoridades encargadas de vigilar las zonas de pesca se hagan de la vista gorda en atender este tipo de violaciones, sobre todo porque afectan a los productores que tienen permiso para pescar a partir de este martes.

“Desde el año pasado es una situación que se está viviendo, es una lástima que no se cuiden de los recursos, el sector más ordenado que es la pesca de altamar siga respetando y que la autoridad también no vea la responsabilidad de cada una de las partes, de cada uno de los sectores pesqueros, es preocupante y es una lástima que las autoridades federales no hagan nada al respecto en este tema”, dijo.

Lizárraga Manjarrez entiende que existe una gran necesidad entre los pescadores ribereños del centro y norte del estado, sin embargo, los de altamar están en el mismo "saco de afectados" por la desatención del gobierno federal en los temas del energético y a pesar de ello, año con año respetan las fechas impuestas por el Comité Nacional de Vedas.

Agregó que no se debe tomar la necesidad como una bandera para violentar la ley y hacer caso omiso a la responsabilidad moral de cada una de las pesquerías, esto luego de conocerse un video donde pescadores de ribera aparentemente de la zona de Altata, se encuentran invadiendo el área de pesca.





Pescadores ribereños de Altata invaden zona de pesca. Foto: Cortesía líderes pesqueros. Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, a través de su cuenta de Twitter, solicitó la presidente Andrés Manuel López Obrador su atención ante los hechos de impunidad y violación de la veda del camarón en Sinaloa. Irreparable es el daño a los pescadores de altamar que han esperado seis meses para poder trabajar.

Además, señaló que desde el viernes, extrañamente, en la página de web de la Conapesca no se pueden hacer denuncias sobre la pesca ilegal.

La temporada de camarón en el Pacífico mexicano inicia a las 00:00 horas del 29 de septiembre.









