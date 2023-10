Pescadores de Playa Norte llevan varios días sin trabajar por condiciones del mar

Mazatlán, Sin.- Debido a los remanentes que dejó Lidia en el océano Pacífico, los pescadores ribereños de Playa Norte llevan varios días sin poder salir a trabajar.

Edgar Moya Acosta, presidente de la cooperativa pesquera de ese lugar, señaló que el puerto está abierto a la navegación de embarcaciones menores. Sin embargo, el agua está revuelta y sucia y eso ahuyenta a las especies; algunos compañeros han zarpado en estos días pero apenas y sacan dos o tres kilos de pescado.

"Estamos esperando a que se calme un poco el agua, que se asiente, que se aclare para ya salir a pescar, porque ya requerimos salir a trabajar para llevar el sustento a nuestras familias", señaló.

Agregó que hace unos días recibieron un apoyo estatal de Bienpesca de tres mil 750 pesos; por parte del comité Estatal de Sanidad Agrícola de Sinaloa recibieron fibra, catalizadores y pintura para la reparación de las embarcaciones. Sin embargo, no se han podido rehabilitar por los malos tiempos, pues el material no se alcanza a secar.

Este domingo recibieron una despensa por parte del gobierno municipal, pero con excepción de esto no hay apoyos permanentes para los pescadores, solo temporales y por única ocasión y no alcanzan para cubrir todas las necesidades.

"Lo que más requerimos es apoyo para la gasolina, estos días son difíciles, son algo críticos para nosotros, esperemos hacer una mesa de diálogo, platicar con las autoridades competentes para que ellos gestionen eso con Gobierno del Estado,gobierno federal para el apoyo de gasolina", expresó.

Añadió que en una salida se gasta en combustible de 100 a 700 pesos, actualmente hay en este embarcadero 50 pangas y desde el 2018 dejaron de recibir este tipo de apoyos.

Entregan despensas

Durante la entrega simbólica de despensas, el alcalde Edgar González Zatarain aseguró que no será la primera vez que se haga entrega de estas, no solo para los pescadores de Playa Norte, también para los de las seis cooperativas que hay en el sur, aunque también dijo que no hay un presupuesto destinado para este sector.

"Para poderles estar haciendo llegar un pequeño apoyo que ayude a mitigar la situación tan difícil, no es única vez, vamos a estar de manera constante tratando de traer este apoyo, no es por única vez vamos a regresar a darles el apoyo", aseguró.

En esta ocasión se entregará un total de 32 despensas que están conformadas por un kilo de frijol, un kilo de maseca, un paquete de galletas de animalitos, dos purés de tomates, un aceite, dos atunes, dos sopas un arroz, una mayonesa chica y un paquete de papel higiénico.

Además el munícipe informó que estarían buscando con Gobierno del Estado un apoyo extraordinario para los pescadores, pero no dijo de en qué consistía.

Asimismo indicó que se les va a incluir en el proyecto de los accesos a playa para que en esa zona también se cuenta con un área de baños.