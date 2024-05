Cerca de 3 mil sinaloenses votarán en el extranjero este 2 de junio

Culiacán, Sin. -Un total de 2 mil 944 sinaloenses se inscribieron en la convocatoria para Voto Extranjero en este proceso electoral 2023-2024. De esta forma, las y los ciudadanos mexicanos que se encuentren en otro país por cuestiones de trabajo, estudios o vacaciones podrán emitir su voto para elegir sobre los candidatos a presidentes de México.

Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, dio detalles sobre la forma en que los sinaloenses podrán participar en la jornada electoral.

Un total de 853 hombres y 964 mujeres lo harán de manera electrónica, mientras que 508 hombres y 424 mujeres lo harán a través de envío postal. Y de manera presencial en alguna de las casillas instaladas, lo harán 94 hombres y mujeres.

Las sedes de las casillas de votación se darán mayormente en los consulados de otros países y estados. En la página de internet del INE https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/voto-presencial se puede consultar las direcciones de las casillas que serán instaladas en el extranjero.

En Estados Unidos se instalarán casillas en Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, New Jersey, New York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington.

Habrá una casilla más en Montreal, Canadá más, otra en París y Madrid.

Voto anticipado

Jorge Luis Ruelas Miranda, dio a conocer que el ejercicio del voto anticipado para personas en prisión preventiva y en situación de incapacidad motriz, se realizó con éxito.

En total participaron 478 personas, de las cuales 19 personas votaron en el penal de Cefereso de Guasave, 61 en el penal de Angostura, 205 en el Centro Penitenciario El Castillo de Mazatlán, en el penal de Goros II en Ahome votaron 99 personas y en el penal de Aguaruto en Culiacán votaron 94 personas.