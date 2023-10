Continúa la alta marejada en Mazatlán: impacta en Vendedores de Playa

Mazatlán, Sin.- Las playas de Mazatlán continúan enfrentando una alta marejada que ha tenido un impacto negativo en algunos vendedores locales y prestadores de servicios en la zona.

La marejada ha reducido significativamente la afluencia de personas a las playas, lo que ha llevado a una disminución en las ventas para quienes dependen de los visitantes y turistas. Vendedores de playa que ofrecen alimentos y bebidas han reportado que sus ingresos han disminuido debido a la falta de clientes.

"Si no hay personas en la playa, es normal que no tengamos clientes, uno viene con la ilusión de vender lo que trae, ojalá este mal tiempo pase pronto, porque en mi caso, este tipo de rachas me dan bien para abajo", aseguró Esteban, vendedor de frutas en el área de playas.

El huracán Lidia ha ocasionado que la marea suba en las playas de Mazatlán, lo cual ha estado golpeando la economía de los comerciantes porteños.

Los negocios que rentan sillas, mesas y paraguas también se han visto afectados, ya que no hay muchas personas que busquen disfrutar de un día en la playa en estas condiciones.

"Uno trae las cosas para rentarlas con la ilusión de que ya esté mejor el área de playas, pero sigue igual, esperemos que primero dios ya se pueda el día de mañana, sin turistas o sin bañistas, no hay negocio, son pocas o ninguna las personas que vienen a rentarnos algo con el mar así", expresó Enrique Castillo, quien se dedica a la renta de sillas, mesas y paraguas la altura del monumento al pescador.