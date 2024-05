Crean en Mazatlán club de madres para fomentar la salud mental materna

Mazatlán, Sin. -A raíz de una experiencia personal, diagnosticada con depresión posparto, Isabel Reyes decidió crear un club para madres en el que se fomenta la salud mental.

Fue el pasado 10 de mayo, a propósito del Día de las Madres, cuando salió a la luz de manera oficial Mujeres en Unidad por una Maternidad Sana.

"Es un club de madres que fomenta la salud mental materna, nos enfocamos en cuatro factores para el desarrollo integral del ser humano, que es el factor psicológico, nutricional, físico y espiritual, tenemos actividades a lo largo del mes que fomentan esta salud mental un tema superimportante que no se visibiliza tanto en la sociedad pero que existe", explicó.

Agregó que el índice de depresión posparto a nivel mundial es de 10 a 15 por ciento, mientras que en México es del 36.7 por ciento. Con este proyecto lo que se busca es ser una red de apoyo y un espacio de acompañamiento en la mujer antes, durante y después del embarazo.

"Se emite un juicio muy duro sobre la mujer sobre si se atreve a mencionar que está cansada de su maternidad, que no puede, se le asume que la mujer tiene que estar 100 por ciento dispuesta a su maternidad y no se le permite ese cansancio que es totalmente válido y normal a veces no tener esas ganas porque todos somos humanos", dijo.

Reyes explicó que hay tanto actividades en línea como presenciales, ya sea talleres, cursos, meditación, yoga, entre otros.

Contacto

A través de redes sociales se puede contactar al club de Mujeres Unidas por una Maternidad Sana como MUMS, tanto en Facebook como Instagram, donde les pueden brindar más información sobre las actividades.