Pescadores de Escuinapa, buscan obras para sanear sus marismas

Escuinapa, Sin.- Uno de los problemas que ha afectado la producción de camarón y las especies de escama en el municipio de Escuinapa, son las malas condiciones en las que se encuentran sus esteros y marismas que impiden se desarrolle estas estas especies.

Juan Manuel Cortés Torres, dirigente de la federación de cooperativas "Puerta de México Libre", explicó que el principal problema que tienen es el asolvamiento que existe en los canales, que impiden que la larva del camarón ingrese a desarrollarse.

También puedes leer: La marisma está para llorar: líder pesquero en Escuinapa

"Lo niveles de agua hay una zona donde están bajos y los niveles de salinidad están muy altos, entonces no están las condiciones para que el camarón entre a desarrollarse, la larva del camarón al no encontrar condiciones buenas, pues no entra y nosotros nos quedamos sin producto como lo está siendo ahorita".

Comentó que para tratar de dar solución o buscar mejorar las condiciones del sistema, se tienen unos proyectos ya realizados de dragado, como lo es el desazolve de un canal de la zona de Agua Dulce hacia Puerta de México, que son alrededor de cinco kilómetros.

La legisladora externo que seguirá buscando recursos para apoyar mejoras en la pesca. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Dicha situación fue expuesta, a la diputada local del 24 distrito, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, a quien pidieron encabece las gestiones de estos proyectos.

"Estos proyectos son para sanear los sistemas, uno de ellos es los dragados para efecto de tratar de tener una mayor afluencia de camarón".

Por su parte, la legisladora, quien acudió a los campos pesqueros, externó que esta situación no es exclusiva de Escuinapa sino de todas las bahías y campos pesqueros, ejemplificando la laguna Huizache-Caimanero, por lo que dijo se va seguir apostando a buscar recursos que permitan mejorar las condiciones de la pesca.

"Estamos a tiempo de poder cambiar y vamos a seguir aportándole a un programa que pueda sanear todos los sistemas y que les asegure volver a tener la producción que requieren para el sustento de sus familias" finalizó.