Pescadores de Playa Norte en Mazatlán trabajan con normalidad tras las lluvias

Mazatlán, Sin.- A pesar de las lluvias que han azotado a Mazatlán en los últimos días, los pescadores de Playa Norte comenzaron a reanudaron sus actividades, ya que señalan que toman medidas para asegurar la seguridad de sus embarcaciones y su mercancía.

"Gracias a dios ya salimos a pescar con normalidad otra vez, fueron dos días muy complicados por el tema de las lluvias que cayeron en Mazatlán, además de andar sin pescar tenemos que cuidar las lanchas, las ponemos en tierra firme bien amarradas por si se deja venir algún viento", comentó Jorge Avalos, pescador de la zona.

Los pescadores también comentan que esperan que estas lluvias no afecten sus salidas al mar, pues aseguran que en temporada de lluvias, es constante el cierre del puerto para embarcaciones menores.

"Esta es una embarcación menor, y cada que llueve a nosotros nos afecta porque cierran el puerto para nosotros, lo malo que en temporada de lluvias es muy constante toda esta situación, es por eso que esperamos a que no sean lluvias fuertes, que se nos permita trabajar", agregó el pescador.

Añade que las lluvias llegan a mermar la economía de los pescadores, pues no pueden salir al mar a buscar pescados para lograr su venta cuando llegan a tierra firme.

"Si no podemos salir a pescar, no podemos tener ingresos y para nuestra mala suerte vivimos de esto, no poder salir a pescar un día significa mucha pérdida para nosotros", concluyó.

Regresan a ejercitarse al Malecón de Mazatlán

Por otro lado, después de las lluvias que han azotado la región durante los últimos días, las personas han empezado a regresar al malecón de Mazatlán para ejercitarse.

"Estábamos preocupados por el clima, pero ahora que ha mejorado, podemos disfrutar de las playas y el mar, también salimos a hacer ejercicio ya con normalidad, ayer que pase por aquí no vi a casi nadie", expresó Leslie Burgueño, residente de Mazatlán.