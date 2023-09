La marisma está para llorar: líder pesquero en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Ha escasos cuatro días de dar inicio formalmente la temporada de capturas de camarón en la zona del sur de Sinaloa, las condiciones para el sector pesquero no son favorables, así lo externó Ignacio Partida Gómez, presidente de la cooperativa pesquera "El Nanchito".

El dirigente de dicha organización, fue claro al comentar que actualmente, las condiciones no son las óptimas para poder iniciar a explotar el recurso camarón en las marimas de Escuinapa y Rosario.

También puedes leer: Pescadores de Playa Norte en Mazatlán trabajan con normalidad tras las lluvias

"La marisma está para llorar, ahorita no hay nada, hay zonas donde puedes aventar diez atarrallasos y no sacas un camarón, no tenemos producto en nuestra marismas".

Agregó que ellos por iniciativa de las mismas cooperativas han realizado algunos muestreos y han reafirmado la situación de la falta del crustáceo.

"El poco camarón que hay y que en realidad es muy poco, no tiene talla, está en los tres o cuatro gramos, es camarón que no tiene cuerpo, no se puede comercializar".

Dijo que en otros años, para estas fechas, ya los pescadores andaban animados para poder entrar a trabajar, pero al ver que no hay producto, ese fervor no se siente.

Mencionó que esto se debe a que el asolvamiento que hay en los sistemas lagunares impiden que el camarón ingrese a desarrollarse y el poco que llega a ingresar, se lo llevan los changueros, impidiendo aún más que el poco camarón que llega a entrar crezca.

Por último, dijo que ahorita a lo único que se apegan, es a la voluntad de Dios y mantienen la esperanza de que para el inicio de la temporada de capturas se tenga un arribazon de camarón y esto les pueda ayudar, de no ser así, está será una temporada más sin vida para la pesca.