Personas valoran poco su salud mental: psiquiatra

Mazatlán, Sin.- La pandemia por el Covid-19 detonó de manera importante enfermedades y trastornos mentales, por lo que nunca como ahora se había valorado tanto a los psiquiatras y psicólogos, señaló el doctor Enrique Escobar Ríos, presidente del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán.

Dijo que el coronavirus cambió por completo los hábitos diarios, incluso la forma de relacionarse y convivir entre las personas, de ahí que se hayan disparado los cuadros de angustia, ansiedad y depresión, principalmente en las mujeres, 2 a 1 respecto a los hombres.

"Existe una gran cantidad de gente que en este momento está padeciendo de depresión, de trastornos de ansiedad, de gente que está enclaustrada por el temor a ser contagiada y hay gente que está muy tiste porque perdió seres queridos", dijo.

Además de las miles de muertes que ha dejado el virus, se han elevado también los índices e intentos de suicidios y ha repuntado la incidencia de divorcios.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, Escobar Ríos indicó que esta no debe ser sólo de un día, sino del diario, pues es el equilibrio emocional, psicológico y social de las personas y está presente en todos los ámbitos de la vida.

Enfatizó que quienes se dedican a la psiquiatra o psicología, de alguna manera curan enfermedades emocionales y mentales, pero también mejoran la calidad de vida de las personas.

"Nunca como ahora, desde que tengo uso de razón, se había valorado tanto a los psiquiatras y psicólogos, esta pandemia nos cambió la vida", enfatizó.

Informó que en el país existe la Asociación Psiquiátrica Mexicana, donde están agremiados especialistas con el objetivo de mejorar su calidad académica y así aportar a la sociedad a la que pertenecen mejorando su calidad de vida.

"En Mazatlán, el Colegio de Psiquiatras tenemos un convenio con el Ayuntamiento para en el momento que sea necesario, personas que no tiene recursos y están desprotegidas en el aspecto de la salud mental, darles el auxilio, hacerles un diagnóstico y un tratamiento", informó.

Agregó que la gente no sólo se enferma del cuerpo, también se enferma emocionalmente, sin embargo, la salud mental se piensa que es para personas que están locas o que están emocionalmente inestables.

"El problema es que a veces la gente no sabe cuándo ir al psicólogo o al psiquiatra, valoran poco su salud mental, la gente no va hasta que le da un ataque de pánico o crisis nerviosa", agregó.

Estos estigmas, que se siguen transmitiendo de generación en generación, son en muchas ocasiones los causantes de que la gente no priorice, no valore y no busque la atención a su salud mental.

"Muchas veces en nuestra familia no nos dieron la información para tener una vida saludable en el aspecto mental y lo único que hacemos es trasmitirle a los hijos los errores que cometieron con nosotros", apuntó.









