Indigentes se quedan sin apoyo en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de que en el 2019, el DIF municipal de Mazatlán había detectado a más de 60 indigentes que deambulan sin rumbo en calles de Mazatlán, según lo expresara el entonces director de esa paramunicipal, Roberto Rodríguez Lizárraga, actualmente no existe ningún programa que se enfoque a esa problemática y mucho menos un padrón de personas en situación de calle.

“No se cuenta con un número de indigentes en situación de calle, ya que el Sistema DIF no cuenta con un programa que se enfoque a esa problemática social como tal”, respondió la Dirección General del Sistema DIF Mazatlán, a una solicitud vía acceso a la información, en la que se pedía el padrón, los programas y apoyos que entrega la paramunicipal a este tipo de personas.

Hace dos años, el DIF había detectado más de 60 indigentes en Mazatlán, de los cuales 2 fueron canalizados a un refugio, 3 se pusieron en contacto con familiares, y al resto sólo se les dio atención médica, psicológica y apoyo de ropa.

Sin embargo, en el presente, el único programa que está en funciones, pero es para personas mayores en situación de abandono es el albergue Corazón Eterno, el cual tienen 8 inquilinos: seis hombres y dos mujeres.

“Lo que sí le comentamos que tenemos un programa denominado Corazón Eterno que se proporcionan servicios tales como alojamiento, alimentación, atención médica y en general servicios que lleven a una mejor calidad de vida de las personas mayores en situación de abandono”, refiere el documento recibido por Transparencia, el cual está firmado por Dora Luz Camacho Llamas, directora del DIF municipal.

Corazón Eterno es un albergue que cuenta con 11 camas, que sólo recibe a adultos mayores que no tienen familiares que se hagan cargo de ellos. Trabajan en él, 9 personas para atender a 8 inquilinos, entre ellos un coordinador, un director, una trabajadora social, 3 enfermeras, una cocinera, un intendente, un jardinero y un chofer.

Este refugio tiene un presupuesto de 1 millón 568 mil 086 pesos, de los cuales el 80.7% se va a sueldos, remuneraciones, compensaciones y otras prestaciones de los empleados.

Previo a la apertura del albergue Corazón Eterno, el sistema DIF realizó en el 2019 recorridos por toda la ciudad en busca de personas en situación de abandono y se detectaron más de 60 indigentes, a quienes se les hizo estudios psicométricos para ver su perfil y poderlos canalizar a un refugio.

Del total, sólo se canalizaron cinco al albergue, de los cuales tres fueron recogidos por familiares.

Para ingresar al albergue Corazón Eterno, la persona requiere de un perfil: primero que nada, que quiera estar ahí, que esté en situación de abandono, sin familiar que vele por él o ella, otra es que no tenga una enfermedad contagiosa, alguna adicción al alcohol, tabaco o droga, y que no tenga problemas psiquiátricos, para que la vida de los huéspedes no esté en riesgo. De ahí, que ningún indigente con problemas mentales cumple con este perfil.

















