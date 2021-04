Se conectan a la Madre Tierra

Mazatlán, Sin.- Con acciones sencillas como abrazar un árbol todos los días, respirar profundo inhalando y exhalando aire, nadar, sentir y oír el golpe de las olas, adentrarse en el campo o el bosque para meditar, se puede llegar a tener una conexión con el planeta Tierra, desde el punto de vista de los ancestros, quienes mantenían una sintonía y un equilibrio con su entorno, conscientes de que el hombre es parte del todo y el todo es parte de él.

Consuelo Villalbazo Pérez, integrante y promotora del grupo de meditación del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental de Mazatlán, asegura que desde hace años se avanza en el retorno del concepto de Madre Tierra, como un movimiento de búsqueda para lograr la armonía interior y exterior, como lo hacían los grupos indígenas y en las culturas antiguas, entre ellos los mayas, los incas, mexicas y los griegos, que tenían la cosmovisión de la tierra como madre creadora en Gea, Gaya, Pachamama, Coatlicue y Tonantzin.

Incluso, desde el 2009, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce al designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, cuando ya existía el Día Mundial del Planeta Tierra, que se celebra desde 1970.

Refiere que la conexión de los ancestros con la Madre Tierra fue espiritual y energética.

“Nosotros no somos inherentes de lo que es la Tierra, somos parte de ella, pero en la medida de que tú te haces consciente de que eres energía y parte del entorno, hablemos de Dios o del universo, que creó la Tierra, es energía, es la que produce, la que nos da, es la que pisamos y nos ayuda, nos nutre, entra uno en esa unión y nos conectamos a ella”, expresó.

De lograr esa conexión, agrega, se vive en sintonía con la Tierra como parte de ella y del todo, donde nadie es más y nadie es menos.

Esta nueva filosofía de ver las cosas, mueve al hombre y a la mujer a vivir en plenitud, armonía y equilibrio con las personas, su comunidad y la Tierra, por el bien común.

Es retornar en parte a la cosmovisión indígena sobre el equilibrio del todo, tener una visión cíclica del paso del tiempo y una noción de que todo está conectado e interrelacionado: todos forman parte de la Tierra y todos son interdependientes en tanto que existan a partir del otro.

Villalbazo comenta que esta perspectiva del entorno que en las últimas generaciones se ha retomado, le ha dado al mundo una nueva visión sobre el planeta tierra y la importancia de realizar acciones para su cuidado y protección.

Tras la manifestación de más de 20 millones de estudiantes que salieron a las calles en 1970, para protestar por la fuerte contaminación ascendente de la atmósfera, mares y ríos con derrames de petróleo, el smog, la basura y la radiación, que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global, desde entonces se realizan acciones tendientes a legislar y promover medidas de mitigación contra el deterioro y destrucción del planeta.

“La forma más amorosa de cuidar y proteger la Tierra es hacerte consciente de que eres parte de ella, y saber que lo que le das, ella te va a dar a ti, así como el esposo le da a la esposa detalles, ella te agradece y te trata bien, te mima, así que todo es un dar y un recibir y todo está en sintonía. Nadie es más y nadie es menos, eres tú con el todo”, apuntó.

Monumento o escultura en honor a la Madre Tierra, dentro del vivero del CEAA. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

LA BÚSQUEDA

Consuelo comparte su experiencia en esa búsqueda por lograr la conexión con la Tierra, que le permitió entrar en armonía y equilibrio con ella misma y su entorno.

Señala que como en muchas personas, en esta sociedad basada en un progreso que va en contra de los recursos naturales y de creciente desigualdad social, en donde los problemas globales se reflejan en lo individual, ya que existe la creencia de que el crecimiento de la economía y la acumulación de bienes materiales es el camino a la felicidad, en ella había un vacío.

“Tenía todo, pero a la vez me sentía vacía, tenía familia, trabajo, carro, casa, todo lo que es material, pero dentro de mí yo me sentía vacía, me metí a la búsqueda, intenté de todo, entré a un montón de religiones, hasta que subí a una montaña donde me mostraron la importancia del fuego, el agua, la tierra y el aire”, comentó.

Ahí empezó su caminar en la conexión con la Tierra, lo primero que aprendió fue que lo que buscaba en el exterior estaba dentro de ella, en su interior.

“El trabajo individual es muy importante para hacer la conexión con el todo, en unidad, pero primero tienes que trabajar en tu interior y de ahí puedas tú dar al exterior, cuando tú haces ese trabajo, te vas a integrar a toda la creación de Dios, día tras día te vas transformando, a veces caes, te levantas, pero cada vez que te levantas subes un escalón y otro, es una experiencia maravillosa”.

Para sorpresa suya, descubrió que son con acciones sencillas como se puede iniciar la búsqueda de ese equilibrio con la naturaleza. Basta con respirar de manera consciente, inhalar y exhalar, sentir cómo se llenan los pulmones de aire y cómo se vacían.

Consuelo Villalbazo Pérez comparte su experiencia y gusto por abrazar árboles. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Al inhalar, añade, se recibe la luz de Dios, y al exhalar salen las preocupaciones, los temores, todo lo que impide el equilibrio interior, esta práctica puede ser por un momento, ya sea cuando uno maneja, esté en el trabajo, en la calle, en la oficina, en casa o en el baño.

Otra forma es la arboterapia que consiste en abrazar un árbol todos los días, con lo que se tiene beneficios sobre las enfermedades mentales, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, depresión o dolores de cabeza. Hay quienes aseguran que reduce también el dolor, la presión arterial, la temperatura corporal y ayuda a curar fracturas.

“Eso es cuestión de ir trabajando en tu interior, esa es la base principal de cada humano para que llegue a un punto de conciencia, cuando tú te haces consciente te responsabilizas de tus pensamientos, sentimientos y tus emociones en una coherencia con acciones, cuando empieza uno en esa sintonía empiezas a cambiar tú y tu entorno, tu familia”.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

EN CONTACTO

Villalbazo Pérez recomienda a las personas que deseen conectarse con la Madre Tierra que vayan a los bosques o visiten con frecuencia las playas, abracen los árboles, naden y, sobre todo, inhalen y exhalen con consciencia de la respiración.

“Si están en la búsqueda, yo les aconsejo que se vayan a los bosques, que disfruten los árboles, que se vayan al mar a nadar, en donde sean que estén, todo es creación de Dios”.

Señala que en su caso fue en la montaña, en el contacto con el bosque, dónde descubrió que era lo que necesitaba para ser más consciente de sí mismo y de su entorno.

“Fue ahí donde dije esto es lo que yo necesitaba para hacerme consciente de lo que yo realmente soy, y que lo que estaba buscando en el exterior está dentro de mí, es así cuando tú trabajar en tu interior es cuando empiezas a integrarte a todo”.

Al igual que un árbol que echa raíces en la tierra y se conecta con todo, donde los más grandes enseñan a los más pequeños, los guían hacia los veneros de agua, el hombre y la mujer también se pueden conectar a ese universo de cosas, cuando respira, abraza, palpa y nada, concluyó.

A FAVOR DE LA TIERRA

Desde 1970, cuando la ONU instituyó el Día Mundial de la Tierra, la sociedad, gobiernos y organismos nacionales e internacionales promueven acciones tendientes a conocer, legislar y tomar medidas de mitigación contra el deterioro y contaminación del planeta.

NUEVA COSMOVISIÓN

En el año 2009, la Organización de las Naciones Unidas acordó designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.

ARBOTERAPIA

Es algo más que abrazar un árbol, incluye frecuentar bosques para tener un reencuentro con la naturaleza mediante la convivencia con los árboles. Se recomienda a personas que sufren de asma, bronquitis crónica, hipertensión arterial e insomnio.













