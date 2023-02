Persiste la solicitud de reductores de velocidad en Celaya

Escuinapa, Sin.- Al calificarlos como una necesidad apremiante, los reductores de velocidad en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán a la altura de Celaya han sido una petición constante por parte de los pobladores de esta comunidad.

Los pobladores han reiterado que luego de la construcción de la nueva carretera y ante la falta de topes o reductores de velocidad, todos los vehículos pasan a exceso de velocidad lo que ya ha producido varios accidentes.

"Este tramo de la carretera lo agarran como autopista, es una recta larga y no hay nada que obligue a los carros a bajarle un poco, para cruzar la carretera es un riesgo para los que aquí vivimos", externó Rosario Silla, vecina del poblado.

Agregaron que desde que se terminó la carrera, hace tres años aproximadamente, han sido reiterativos en la gestión de los topes, pero hasta este día no se han construido.

"Ya van varios accidentes, ya se ha muerto gente, no creo que haya necesidad de que sucedan más desgracias, aunque los topes no garantizan que no haya accidentes, pero al menos los carros si van a pasar menos recio".

Por su parte, el director de Obras Públicas en el municipio, Jesús Contreras Sandoval, informó que esta gestión ya se presentó ante la Secretaría de Obras Públicas en el Estado para que realicen los trabajos correspondientes, reconociendo a su vez que los reductores son necesarios en cada poblado, en este caso Celaya.

"Esa gestión ya se hizo llegar al estado, el municipio lo puede hacer directo, aquí en detalle es que si tiene que venir personal que sepa construirlos, es por eso que se ha atorado un poco".

Al concluir, reiteró que se tiene la "intención de poner los reductores en Celaya, tanto en la entrada como en la salida", lo cual recalcó que ya se pidió al estado.