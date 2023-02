Docentes de Escuinapa se manifiestan en Palacio de Gobierno por hostigamiento

Culiacán, Sin.- Del sur del estado, un grupo de maestros de la escuela primaria Profesor José G. Gutiérrez, ubicada en Escuinapa llegaron esta mañana a Palacio de Gobierno a manifestarse contra las autoridades educativas y solicitar una audiencia con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Los manifestantes señalaron que han sufrido hostigamiento de parte de la directora del plantel, María Teresa Robles Ochoa, quien supuestamente no les permite hacer uso de las herramientas tecnológicas y didácticas para el desarrollo de su actividad docente.

“Nosotros durante muchos meses padecimos el acoso de nuestra directora y buscamos la mediación de las autoridades, particularmente del sindicato y la Secretaría, y no nos oyeron, no tuvo eco, no hubo diálogo”, expresó el maestro Cruz Antonio González Astorga.

Fue el 5 de octubre del año pasado, en protesta a esta situación, que 12 maestros e intendentes tomaron las instalaciones del centro educativo. Así mismo acudieron a la Secretaría de Educación Pública y Cultura y entregaron un expediente con evidencias de la acusación, sin embargo, no han tenido una respuesta de las autoridades y la situación de hostigamiento continúa.

“El lunes 10 de octubre presentamos los documentos (en la Sepyc) y sobre la marcha se fueron agregando más, argumentando la situación que padecemos, el acoso, la persecución, el hostigamiento, el aislamiento, la marginación, la ausencia de democracia, la imposición y otro tipo de cosas”, explicó el docente.

Los manifestantes exigieron que se solucione la situación. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“Todavía es hora que no hay una solución, probamos por una vía, probamos por otra y nosotros nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer para que un conflicto de carácter laboral pueda tener una solución?”.

Los docentes cuestionaron el discurso de “cambio” que se pregona desde las esferas de las instituciones, mientras que la base trabajadora continúa sufriendo violación a derechos laborales.

“Lo que nosotros vemos es que no hay eco, no se está resolviendo, se habla de un cambio, pero al interior de la escuela sigue siendo la misma, las instituciones están al servicio de las facciones políticas y no al servicio del mejoramiento de la educación”, expresó uno de los manifestantes.

Ante la nula intervención de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la sesión 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los docentes de la escuela primaria José G. Gutiérrez solicitaron al gobernador Rubén Rocha Moya la remoción de la directora Robles Ochoa, la presunta agresora.

“Queremos exigirle al gobernador que nos resuelva porque ya llevamos cuatro meses (...), nosotros lo que estamos pidiendo en concreto es la sustitución de la directora”, expresó Antonio González.