Padres de familia están inconformes por suspensión de clases del SNTE 27

Escuinapa, Sin.- La suspensión de clases propiciada por la protesta de maestro del SNTE 27 realizada a nivel Estado causó inconformidad en los padres de familia de algunas instituciones.

Uno de los planteles educativos en donde se llevó a cabo esta manifestación y suspensión de clases, fue en la primaria Ignacio Ramírez, de la colonia Insurgentes en Escuinapa.

Algunos padres de familia externaron su inconformidad ya que aseguran esto termina por afectar a sus hijos, quienes apenas y están regresando a tomar las clases presenciales.

"Que mal que los profesores apoyen este tipo de actividades cerrando las escuelas y suspendiendo las clases cuando los niños apenas están regresando a tomar sus clases presenciales" externó Say Rivas.

Asimismo, Ángel López, quien dijo ser respetuoso de los maestros, destacó que esto también termina afectando a los estudiantes.

"Con todo respeto hacia los maestros y maestras, porque tanto tiempo que las escuelas estuvieron sin alumnos no hicieron estás protestas para que se para que les resolvieran sus peticiones, porqué esperar hasta ahora que los niños entraron a clases lo hacen, no se me hace justo".

Al concluir, dijeron que esperan que el Gobierno Estatal y los maestros resuelvan pronto el conflicto para así evitar que los niños sigan siendo afectados.





