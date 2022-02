Van diputados por la renuncia de la Auditora Superior del Estado

Culiacán. Sin-. La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana destacaron que hay motivos suficientes para remover a Emma Guadalupe Félix de la Auditoría Superior del Estado porque se ha convertido en un lastre que no da resultados.

Los diputados Cecilia Covarrubias, Adolfo Beltrán, Gene René Bojorquez y Marco Antonio Zazueta miembros de la mencionada Comisión, admitieron que la ASE en estos momentos no le sirve al Congreso ni a la ciudadanía. Local Confirman cese de Fernando Mascareño en Recursos Humanos del Ayuntamiento

En conferencia de prensa dijeron que es necesario acelerar la salida de la auditora para sacar adelante la auditoría al y recuperar los recursos de los maestros

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Cecilia Covarrubias recordó que desde el 2019 se le solicitó a la ASE que revisara y auditara los dos fideicomisos que corresponden al dinero de los trabajadores de la educación.

Dijo que desde entonces la auditora ha hecho oídos sordos, no da respuestas y hoy por hoy con un nuevo gobierno y una nueva legislatura, se exigirán resultados con una alta expectativa de que ahora con la voluntad del gobernador se les hará justicia rescatando y resarciendo los derechos de los trabajadores de la sección 53.

Por ello, adelantó que la auditoria en estos momentos ya no debería de estar en el cargo porque en cada comparecencia que ha tenido con los legisladores, lo que siempre ha dejado claro que los intereses de los ciudadanos no le interesa, porque sus intereses están en otra parte.

“En cada encuentro no nada más se burla de los diputados que con todo respeto y derecho la hemos cuestionado. Esperamos que en la mayoría de los legisladores haya una misma conciliación para dar un cambio a la ASE, porque no nada más están detenidos los casos de los fideicomisos, están los estadios, está el fondo de retiro de los maestros, el IPES, es una coyuntura social donde se tienen que hacer cambio de fondo y una de ellas, es el cambio de la titular de la Auditoria Superior del Estado”, dijo.

Por su parte el diputado sin partido, Adolfo Beltrán, señaló que desafortunadamente se tiene una legislación que no ayuda mucho, al igual que la actitud de la auditora.

“Es un tema que ya hemos platicado en la Junta de Coordinación y con algunos diputados, sin adelantar nada, hemos dicho que se tiene que acelerar la salida de la auditora porque hay elementos y el principal es que no está dando resultados y que puede convertirse en un lastre para los objetivos de esta legislatura y de los tiempos que se esperan se vivan en Sinaloa”, indicó.

La auditora ni tiene que dejar de entender que la facultad de revisar, de fiscalizar es del Legislativo y ella depende de este Poder.

“No hay un trabajo al que se le pueda dar seguimiento, por eso estamos viendo la posibilidad de acelerar la salida de la auditora, independientemente haya reformas o no, porque la ley es muy clara: si no cumple con tu trabajo, hay motivos suficientes para pedirle que se retire”, indicó.

El diputado del PAS, Gene René Bojórquez adelantó que en esta legislatura se han topado de manera recurrente de la auditora él no sé, no tengo dinero, no tengo expertos, no tengo gente.

Foto: cortesía | Congreso del Estado

“El recurrente de la auditora es un no, no y no, de tal manera que lo que queremos son resultados claros para los sinaloenses, ya estamos cansados de pedirle información a la auditora y que conteste que no cuenta con absolutamente nada, al igual que la Fiscalía que está cansada de que no les muestren los elementos suficientes para poder vincular a proceso penal a todo este tipo de acciones que no terminan los procesos administrativos en su momento, de tal manera, lo tienen que regresar a la auditoría y ahí no sucede nada”, indicó.

Advirtió que la petición del gobernador de solicitar una auditoría al fideicomiso del SNTE 53, el interés al congreso del estado, pero se tomarán con las respuestas de la auditora.

“Mejor vamos siendo claros, desde el momento que se le solicite, nos diga que no cuenta ni con los elementos ni con el dinero para llevar a cabo esta auditoría, que nos diga ya, y que no se tarde seis meses como sucedió con las aerolíneas de Quirino. Si ese va a ser el recurrente, entonces hay que evitar él se los dije”, señaló.

Sin embargo, los legisladores coincidieron en que ojalá la auditora tenga un poquito de dignidad y suelte la renuncia, ya que destacaron que estaría jodidos si no se realizan las auditorías, “se tienen que hacer porque se tienen que hacer”.