Paciencia le pide el diputado Feliciano Valle a la dirigente del PAN

El diputado sin partido, Feliciano Valle Sandoval, señaló que hasta este momento, no ha sido notificado por parte de la dirigencia estatal del PRI si perderá su militancia debido a que renunció a la bancada priísta, por lo que le pidió paciencia a la dirigente estatal del PAN de resolver el proceso interno en el PRI y reflexionar el tema con su familia y equipo de trabajo.

Roxana Rubio Valdez quien ha estado invitando al diputado desde hace tiempo a que se sume a la bancada del PAN, el martes dijo que no iba a esperarlo toda la vida y que la invitación tiene fecha de caducidad, a lo que el diputado sin partido después de agradecer de que el PAN le dio la oportunidad de abanderar la candidatura, dijo que todavía no concluye su trámite de separación de la bancada en la Junta de Coordinación Política, aunado también al estatus de su militancia en el PRI y aclaró que no ha revisado el tema, aunque si ha tenido comunicación con Cinthia Valenzuela, dirigente estatal.

“En este caso en específico no lo he revisado, sí he platicado con ella, chateamos, ahorita platicamos hace ratito, no hay nada en concreto todavía, yo esperaré alguna notificación al respecto. Entiendo el punto de lo que ella comenta, que al final de cuentas tenemos documentos básicos en todos los partidos políticos y existen reglas, normas, como es el caso de los estatutos”, dijo.

Igualmente dijo que sí ha mantenido comunicación con la dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, así como con la única diputada local Giovanna Morachis Paperini.

Valle Sandoval indicó que en caso de que sea expulsado del PRI, a título personal ya buscaría la manera de ver qué pasos va a seguir.

EL CEN del PRI no se ha manifestado al respecto

Por su parte la presidenta del Comité Estatal del PRI y coordinadora de la bancada, Cinthia Valenzuela precisó que este tema ya está en la cancha del PRI nacional, pero que hasta el momento no le han notificado nada porque es algo que las comisiones, entre ellas, la de justicia partidaria tendrán que revisar el caso.

Reiteró que el diputado sin partido es su amigo y que quiere verlo en las boletas del 2024, independientemente si es dado de baja del PRI porque sus estatutos contemplan que simpatizantes y ciudadanos puedan ser candidatos.