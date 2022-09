En Sinaloa la alianza “Va por México” se encuentra suspendida: PAN

Culiacán, Sin.- La dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio, advirtió que ante las actitudes que están presentando los priistas en el estado, la alianza “Va por México” en Sinaloa se encuentra suspendida.

Rubio Valdez en conferencia de prensa informó que estarán a la espera de la votación de los senadores del PRI a las reformas que permite la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028 que se dará este día.

“Lo único que te puedo decir es que en el estado de Sinaloa la alianza está suspendida como en todo el país, vamos a esperar, vamos a confiar en los Senadores del PRI que voten en contra de esta reforma y posteriormente, vamos a convocar a los órganos colegiados” subrayó.

Reprochó que el ex gobernador y embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel quiera dar órdenes vía Twitter desde tan lejos al senador Mario Zamora para que vote a favor de la militarización en el país.

“Qué poder tan encabronado para dar instrucciones de tan lejos”, dijo y advirtió que es muy grave que después de que se publicó un desplegado donde los diputados locales del PRI también exhortan al senador votar a favor de la reforma constitucional que propone, muchos de ellos, ahora se estén deslindando.

Rubio Valdez le pidió al senador que razone su voto, ya que los tiene ‘confundidos’ puesto que mediante grupos de WhatsApp un día dice que votará a favor y otro día dice que en contra.

“Al menos a mí me tiene muy confundida, un día dice que va a votar en contra, otro que va a votar a favor y emite argumentos que no nos quedan claros, yo la verdad no comento nada, es mejor ver y callar, hasta ver cuál va a ser su voto”, dijo.

Señaló que es lamentable la actuación de los priistas en Sinaloa al evidenciar que no existe una coordinación con la dirigencia estatal, lo que pone en alerta al PAN.

La líder del albiazul reiteró que el PRI deshonró su palabra y la firma que hicieron en la alianza, por lo que ya hay desconfianza, sobre todo en la figura de Alejandro Moreno y que si los senadores del PRI votan a favor de esta reforma, se estará consumado el PRIMOR, y se fusionará el AMLITO.