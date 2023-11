No le han hecho nada a los responsables del caso luminarias: José Luis Arreola

Mazatlán, Sin.- A 20 meses de que se firmó el polémico contrato entre gobierno municipal y Azteca Lightning para la adquisición de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, no se le ha hecho nada a los responsables, señaló José Luis Arreola, dirigente del PRI en Mazatlán.

Recordó que fue en marzo del 2022 cuando se firmó dicho contrato y un mes después se dio un anticipo a la empresa de iluminación por 60 millones de pesos, los cuales, a pesar de que se canceló el contrato tiempo después, no han regresado a las arcas municipales.

Mencionó que los implicados en este caso son el expresidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres; la ex oficial mayor, Nayla Velarde Narváez; el ex director de Servicios Públicos, David Ibarra Olmeda; el ex tesorero, Javier Alarcón Lizárraga, y el todavía regidor Bernardo Alcaraz Conde, quienes integraban el Comité de Adquisiciones.

Asimismo, dijo, está implicado el actual alcalde sustituto Edgar González Zatarain, pues su firma aparece en el contrato.

"Hay una demanda, está en un juzgado, pero la pregunta es ¿por qué no avanza? Tenemos 20 meses y no le han hecho absolutamente nada", dijo.

"Ya vamos para dos años que estos perversos no regresan ni un solo millón de pesos", agregó.

Aseguró que seguirán ejerciendo presión para que las autoridades den celeridad y resuelvan el caso.

"Hay una demanda, nosotros presionamos para que se hiciera la demanda nosotros ayudamos, desde aquí empujamos, estamos presionando, lo que no están haciendo otros partidos", aseguró.

Saldrán a las calles

Arreola anunció que el próximo jueves saldrán a los semáforos para entregar más de mil folletos.

"Para que al mazatleco no se le olvide que Morena se robó 60 millones y Morena tiene que regresar ese dinero, que la gente se entere lo que está pasando en el puerto de Mazatlán", anunció.

Consideró además que González Zatarain ha quedado a deber al frente de la presidencia.

"Nos gobierna en Mazatlán un cínico, es un gobierno corrupto en toda la extensión de la palabra. Le encantan las fotos hasta las manitas en la cintura pone como artista mientras el drenaje está rebosando en todos lados 6o no te digo que con el PRI estábamos en la gloria, pero esto salieron 10 veces peor que nosotros".

