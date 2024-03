No hubo convenio con Julión y Alfredo, pero si pagaron, asegura alcalde

Mazatlán, Sin.- Sin un convenio o trato firmado de por medio, los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas sí pagaron al municipio cierto porcentaje por su presentación durante la coronación del Rey de la Alegría en el carnaval de Mazatlán aseguró el alcalde Edgar González Zatarain.

Tras las declaraciones de Raúl Rico González, titular del Instituto de Cultura, quién mencionó que no había ni convenio de por medio ni porcentaje acordado y que hasta el momento no había ingresado recurso a la paramunicipal, el alcalde señaló que el pago está en las cajas del Ayuntamiento y fue de casi 8 millones de pesos.

"¿Qué es lo que se tiene que hacer? si nosotros le vamos a transferir ese dinero a Cultura hay que pasarlo por Cabildo porque obviamente ellos pagaron todo no deben absolutamente nada", aseguró.

Agregó que en esta cantidad ya está con templado el 8% del impuesto sobre espectáculos, más, menos condonaciones e intercambios que realizó la empresa con Cultura por un cobro de producción, por lo que no queda claro cuál fue el beneficio real que obtuvo el municipio sobre este evento, ya que cuando se presentó el elenco se dijo que se reembolsaría el 10% de la venta total del boletaje.

Violan la ley

El Capítulo 1 de la Ley de Hacienda Municipal señala que es objeto de impuestos sobre espectáculo (a adquisición de boletos de entrada a cualquier espectáculo público que se celebre con fines lucrativos dentro del municipio.

El artículo 11 señala que este impuesto se calculará aplicando una tasa del 8% sobre el precio del boleto y el artículo 13 qué Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los retenedores de este impuesto con el objeto de facilitar la forma de recaudación del mismo.

"No hay convenio, no hay trato. Ellos no alcanzaron a hacer el convenio porque esas cosas se licitan, no es que no haya querido hacer y no se deslindó (Rico Gonzalez) porque sino no hubiera hecho la coronación y los eventos que hizo" agregó González Zatarain.

Sin embargo la contratación del resto de los artistas no se licitó, simplemente se adjudicó, aunque fue Cultura quien se encargó de la venta del boeltaje.

Balance fuera de tiempo

González Zatarain indicó que una vez que se entregue el informe financiero del Carnaval se darán a conocer todas las cifras, sin embargo el reglamento de Cultura indica que deberá hacerse un balance parcial 30 días después de que culmine la fiesta porteña y hasta el momento no hay nada de eso, y el balance final 60 días después.