Julión Álvarez y Alfredo Olivas no han reportado ingresos a Cultura por Carnaval

Mazatlán, Sin.- La empresa que representa a los cantantes del regional mexicano Julión Álvarez y Alfredo Olivas no han reportado ingresos al Instituto de Cultura por su presentación en la coronación del Rey de la Alegría durante el Carnaval, señaló Raúl Rico González.

El titular de la paramunicipal señaló que Cultura no negoció con los artistas, aún y cuando en la presentación del elenco se dijo que el evento artístico quedaría a cargo de la empresa y se reembolsará al Instituto un 10 por ciento de lo vendido en taquilla.

Sin embargo, a más de un mes de que culminara la máxima fiesta porteña, Rico González declaró que no quedó un porcentaje definido y que la negociación no fue a través de él.

"Ese no es nuestro acuérdense, pero no quedo en un porcentaje, eso fue una propuesta inicial, y ahorita yo estoy tocando la puerta. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso más que presentar la coronación, pero esta bien, es un espectáculo muy caro y si no llevamos el riesgo mejor", dijo.

"Yo no negocié con ellos, ellos fueron empresa, ya se fueron ni van a volver", agregó.

El resto de las presentaciones, añadió, el Instituto le pagó al artista y se encargaron de la venta de boletos.

Balance financiero

El funcionario municipal, señaló que aún no hay resultados sobre el balance financiero del Carnaval, todavía se siguen recibiendo facturas de proveedores.

"Estamos recibiendo todavía facturas, en cuanto estén las daremos a conocer. No tengo idea, el equipo genera el estado de resultados de una sola, mientras no terminemos de recibir facturas no podemos todavía pronosticar" señaló.

El balance final, indicó, podrá estar en uno o dos meses más.