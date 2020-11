“No hemos incumplido a desplazados”: Ricardo Madrid

Culiacán, Sin. - “No hemos incumplido”, sentencia Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social de Sinaloa, cuando se le cuestiona sobre el poco avance que tiene el proyecto de vivienda social para las familias desplazadas por la violencia.

En entrevista con El Sol de Sinaloa, el titular de la SEDESO negó que el fondo de 40 millones de pesos para crear vivienda para las familias en esta situación no se esté ejecutando, tal y como respondiera esta dependencia en una solicitud de acceso a la información.

Finanzas Busca Canadevi esquemas para venta de vivienda social

“Se ha estado ejecutando conforme el convenio y las autorizaciones, pero qué es lo que pasa; no es que no se esté ejecutando, es que el compromiso de la ejecución no es inmediato, estamos haciendo preparación de tierra, licitaciones, compactación, todo esto lleva un gasto conforme al presupuesto, pero la verdad es que los primeros meses muchas dependencias se nos cerraron (por la pandemia) y necesitamos autorizaciones de Conagua, de CFE, autorizaciones de cabildos, todo eso nos llevó complicación durante la pandemia, pero ya brincamos todo eso”, externó Madrid Pérez.

Argumentó que una cosa es la introducción de los servicios públicos y otra la edificación de las viviendas, la cual está sujeta a licitaciones por parte de la Comisión de Vivienda de Sinaloa, a cargo de Salvador Reynoso.

Aunque hay familias que han pedido el terreno de una vez y posteriormente fincar conforme llegan los recursos, el dinero que presupuesto el Congreso para 2020, dijo, es insuficiente.





Foto: Cortesía │ Julio César Rodríguez

“No son suficientes 40 millones de pesos para atender a todas las familias desplazadas, pero estamos priorizando a quienes están en mayor grado de vulnerabilidad y cumpliendo con los acuerdos”, apuntó Madrid Pérez.

Sobre el ejercicio de este fondo, el secretario se comprometió con El Sol de Sinaloa a aportar los documentos que comprueben los avances de estos proyectos que se están desarrollando, aunque lentamente, en Choix, Guamúchil y Mazatlán.

En el caso de Culiacán, mencionó, en unos días se cerrará la compraventa de 3 hectáreas en la zona de la Loma de Rodriguera; lotes que serán para familias de Badiraguato, Tepuche y otras latitudes del estado.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

“No estamos incumpliendo, ni hemos tenido una reasignación, al contrario, hemos estado ejecutando de una manera transparente, ordenada, conforme a la normatividad y cuidando todas las etapas”, dijo.

Señaló que ojalá y se pudieran hacer las casas sin tener que seguir los pasos de compra, compactación y licitación.





Prácticamente estamos en la etapa de movimientos de tierra (Choix y Mazatlán) para empezar a desplegar servicios públicos y posteriormente la acción de vivienda Ricardo Madrid Pérez





Foto: Cortesía │ SEDESO



CASO CULIACÁN

Dijo que en la capital apenas se comprarán las 3 hectáreas, ya que el 2019 no alcanzó el presupuesto de 30 millones y tampoco encontraban un terreno con las condiciones adecuadas.

“¿A quién vamos a beneficiar? Beneficiar al que está en mayor estado de vulnerabilidad, si hay un adulto mayor, él está en mayor grado de vulnerabilidad que un matrimonio joven que puede trabajar, madres solteras, familias con niños pequeños”, explicó.

Comentó que es un trabajo completo pues a veces las familias tienen resistencia a acercarse o a firmar un documento, a que sepan dónde están, quiénes son.

“Sí quiero decirte que no tenemos ningún retraso, que no se ha movido el recurso para otra acción, se está trabajando, tuvimos complicaciones por la misma pandemia, se cerraron instituciones, la gente estaba en su casa, no podíamos censar, no teníamos las autorizaciones, los cabildos no sesionaban”, justificó.





Ricardo Madrid Pérez,Secretario de Desarrollo Social del Estado. Foto: Marimar Toledo│ El Sol de Mazatlán

En el caso de los desplazados de Tepuche, detalló que el sábado 31 de octubre tuvieron una reunión y que en unos días más se les ayudará con servicio alimentario; además, aseguró, se trabaja en censar a estas familias.

Te puede interesar: Ayuntamiento se deslinda de apoyos a desplazados por la violencia

“El caso de Tepuche es muy recientes y ya estamos trabajando en censarlas”, añadió.

Dijo que los 40 millones del fondo 2020 no alcanzaría para construir las 2, 500 viviendas que se necesitan para igual número de familias que la SEDESO tenía censadas hasta 2019, censo al que se estarían sumando las células familiares de Tepuche, que se encuentran en Culiacán.

DIFICULTAD

Según Madrid, la pandemia impidió que actuaran con celeridad con apoyos a las familias desplazadas de Tepuche.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa













Lee más aquí↓

Local Las casas que no llegan para los desplazados por violencia

Local Cientos de comunidades olvidadas y gobierno no aplica la ley:Morena

Local “No queremos que nos traigan ilusionados”: Desplazados