No hay alimento para ganado en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con la sequía, la falta de lluvias y de alimento para el ganado, se avizora un panorama alarmante para los ganaderos del municipio de Mazatlán, advirtió Carlos Zatarain Páez.

El presidente de la Asociación Ganadera Local General de Mazatlán, que aglutina a más de 400 socios, reveló que la situación es tan grave que algunos de ellos han empezado a vender sus cabezas de ganado.

Mencionó que el poco alimento se está vendiendo a productores de Durango y Zacatecas y que de no encontrar una solución la cuenca lechera más importante de Sinaloa se vendrá abajo.

"Si no consigo pacas, esto va a desaparecer, porque muchas ordeñas ya están vendiendo ganado y otras los están metiendo al rastro, es una situación alarmante", dijo.

Zatarain Páez señaló que ante la escasez de pacas de esquilmo, los precios se han disparado, ya que de 400 pesos que costaban, ya se venden en mil 200 pesos.

“Aquí somos una zona temporalera; la cuestión de las pacas de esquilmo, las estaba comprando yo en 400 pesos y el jueves me las ofrecieron en mil 200 pesos y no hay pacas, porque se las llevaron todas los estados de Durango y Zacatecas, y no tenemos pacas de maíz. La ganadería, como vaya para abajo, se va a desaparecer todo”, insistió.

Buscan apoyos

Señaló que al ser una zona temporalera, las siembras no se les dieron lo suficiente por la cuestión de las plagas y la sequía y de estar al 100 por ciento con el alimento, las tenían al 15 por ciento.

Por ello, el dirigente ganadero busca que el gobierno federal los ayude para rescatar la actividad.