Carencia de lluvias preocupa al sector ganadero en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La carencia de lluvias en la región tiene preocupado al sector ganadero por las afectaciones que esto pudiera generar para la temporada de estiaje, cuando escasea el alimento.

Hugo Loc Herrera, dirigente de la Unión Ganadera Local de Escuinapa señaló que la falta de lluvias propiciará que la temporada de sequías sea más severa para los productores.

También puedes leer: Alba Virgen Montes prevé condicionamiento a agricultores sinaloenses por falta de agua

"Yo me preocupo por los ganaderos, porque se está viendo un año muy difícil en la temporada de sequías, porque para la zona centro del Estado no está lloviendo, las presas están muy secas y si no siembran maíz, no va a haber insumos porque de ahí salen las pacas de alimento con las que nos apoyan y mandan para acá, entonces va a estar crítico si no cae agua".

Destacó que previendo esta situación, muchos ganaderos están optando por vender sus animales y no correr el riesgo de perderlos durante el estiaje.

"Mucha gente está vendiendo sus atos, porque no tienen potreros, por ejemplo, para la zona sur de aquí de Escuinapa se maneja que en abril cuando se levanta la cosecha de sorgo, el ganado se baja a alimentarse y ahí se mantiene, pero ahorita que tuvimos una pequeña creciente en el río Las Cañas, entonces todos esos pastos se pudren, la gente ya anda preocupada porque los potreros que se tenían para alimentar el ganado durante enero y febrero ya los están usando, entonces la situación si está dura".

Comentó que actualmente el ganado se está alimentando bien, pero en caso de que siga sin llover, las condiciones para el próximo año se ven difíciles.

"Si sigue sin llover, para el otro año la situación va a estar igual o peor que el año pasado, porque los meses más críticos con abril, mayo y junio, pero si esto no se compone, la falta de alimento pudiera ser antes".

Por último, dijo que para tratar de mitigar un poco esta situación, ya se están haciendo las gestiones para la construcción de pozos abrevaderos y pozos profundos para que los productores cuenten con agua y con ello poder generar alimento para el ganado.