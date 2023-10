La otra crisis de la sequía en Sinaloa: ganaderos ya sufren por falta de agua

Mazatlán, Sin.- Una severa crisis económica con diversas repercusiones en la sociedad es lo que se avecina ante la escasez de agua y el posible fracaso del ciclo agrícola 2023-2024 y afectaciones fuertes en el sector ganadero.

Y es que ante los bajos niveles de almacenamiento en las presas de Sinaloa, las autoridades anunciaron que durante el próximo ciclo agrícola sólo habrá agua disponible para el 50 por ciento de las tierras de cultivo, lo que generará un efecto negativo en la entidad.

También puedes leer: Diputados solicitan declarar estado de emergencia en Sinaloa por sequía

De acuerdo al último reporte del Monitor de Sequía en México, Sinaloa se encuentra entre sequía severa y extrema. Las presas de la entidad disminuyeron su porcentaje de agua durante septiembre, debido a las escasas lluvias en esta temporada. Las 11 presas se encuentran a un 28.7 por ciento de su capacidad.

Actualmente, las 11 presas del estado reciben una aportación de n cúbicos de agua. En cambio, se le extraen 17.7 millones de metros cúbicos. Únicamente la presa Guillermo Blake Aguilar (Picachos) se encuentra por arriba del 50 por ciento de su capacidad.

Ganaderos en alerta

El presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera, admitió que la preocupación se apodera de los ganaderos de la principal cuenca lechera de Sinaloa, ante la falta de agua, al grado de que el 40 por ciento de los productores analiza vender sus animales, antes de perder ranchos y vacas debido a la falta de agua y alimento.

La preocupación se apodera de los ganaderos de la principal cuenca lechera. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Explicó que actualmente las presas se encuentran por debajo del nivel normal de agua. En el caso de la Presa Picachos no ha alcanzado más que el 50 por ciento de su capacidad y el Río Quelite continúa seco.

"El problema es que no va a haber suficiente agua para las siembras de pasturas de enero en adelante; y a partir de abril es cuando normalmente se recrudece la falta de alimento para el ganado. Si no llueve va a estar grave el asunto, más que nada en la zona serrana", advirtió.

Los productores están tan preocupados que los miembros de la asociación a nivel estatal han sostenido reuniones para poder buscar una alternativa para poder hacer frente a la falta de agua, la cual ha derivado en una falta de alimento para el ganado.

Expuso que ya empezó a bajar ligeramente la producción de leche. En los últimos días ya está por debajo de los 80 mil litros diarios, cuando estaba por arriba de esa cantidad un 10 por ciento.

El año pasado, desaparecieron cuatro ranchos debido a las condiciones de sequía y temen que este 2023 se repita el mismo escenario.

"Si no llueve va a haber partes que van a tener que vender el ganado, porque no lo van a poder sostener con alimento y la verdad sí estamos en estado de alerta, porque al final de cuentas, si no llueve, vamos a tener que vender los hatos ganaderos", lamentó.

Aunque no han solicitado créditos, se ha buscado la manera de poder facilitar alimento a los productores. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Lizárraga Rivera añadió que, aunque no han solicitado créditos, se ha buscado la manera de poder facilitar alimento a los productores a un costo accesible y poder ayudar al ganado.

Actualmente en el municipio de Mazatlán hay alrededor de 2 mil 300 ganaderos que realizan la actividad, en la cual se producen 250 mil cabezas de ganado en el sur de Sinaloa.

Ciclo agrícola

En lo que se refiere al sector agrícola de Sinaloa, quienes realizan la actividad enfrentan una situación complicada que se grava con sus deudas, en espera de la cobertura de pagos y la incertidumbre de lo que genera la falta de agua en las presas.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, Héctor Mario García Olvera, explicó que las altas temperaturas y falta de lluvias están quemando y secando los cultivos de hortalizas en Mazatlán.

Comentó que ante la falta de agua, se corre el riesgo que para el próximo ciclo se reduzcan los polígonos de siembra de las 6 mil hectáreas que se siembran sólo en el municipio de Mazatlán.

Mencionó que actualmente tienen cultivos de chile y tomate, mismos que se están viendo afectados por el calor y la sequía; la planta se seca y la gente replanta, lo que hace que se incrementen los gastos.

Ninguna zona del estado tiene asegurada el agua de riego para un ciclo de cultivo normal. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Nos está yendo muy mal, andamos batallando porque las plantitas se deshidratan, las estamos regando y usando fertilizantes para que no se estresen tanto", aseguró.

Mientras tanto la Fundación Produce Sinaloa abundó que ninguna zona del estado tiene asegurada el agua de riego para un ciclo de cultivo normal.

El director general, Ramsés Meza Ponce, destacó que Sinaloa es un pueblo de fe porque los agricultores del centro-norte ya preparan las tierras para el próximo ciclo, a pesar de que el panorama es crítico y no hay un buen pronóstico.

Confía en que la situación cambie porque en Sinaloa gran parte de la economía depende de la agricultura, sin embargo los productores están en manos de la naturaleza.

Sinaloa es considerado en México y en el mundo un estado eminentemente agrícola, donde se concentra gran parte de la producción de hortalizas de todo el país, como chile, tomate, tomatillo, maíz, frijol y sorgo.

En el sur de la entidad se cuenta con tres mil 100 agricultores distribuidos en los municipios de Concordia, Mazatlán y Rosario. En total, en el sur de la entidad se siembran alrededor de 15 mil hectáreas.

De no registrarse lluvias abundantes y constantes, la situación podría ser más grave para las comunidades. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Alerta en la zona rural

El titular de Evaluación y Enlace Rural de Mazatlán, Jesús Antonio Heredia Lizárraga, señala que la zona rural se ha visto muy afectada por la falta de lluvias y la sequía.

Advirtió que de no registrarse lluvias abundantes y constantes, la situación podría ser más grave para las comunidades debido al bajo nivel de los mantos freáticos.

“La falta de lluvia nos va a impactar, si no llueve en estos días en este mes que parece ser que están previstas lluvias, sí nos va a impactar en los meses subsecuentes; sí nos va a impactar mucho desde la falta de agua de captación de las presas, los mantos freáticos que están muy bajos”.

Agregó que también se tendrán serias afectaciones al ciclo agrícola otoño invierno, ya que actualmente sólo hay agua para un 35 por ciento de la superficie a sembrar, es decir, que de 10 hectáreas que tenga un agricultores, tendrán derecho a agua sólo para 3 hectáreas y media.

El funcionario municipal informó que ante este panorama de sequía, se tendrán que hacer algunas gestiones ante la Comisión Nacional del Agua a nivel federal, pues actualmente las regiones agrícolas del municipio están en plena temporada de siembra de hortalizas y maíz, por lo que exhorta a racionar el agua y cuidarla.

Mencionó que la comunidad de los Limones está sufriendo de los estragos de la sequía, pero por los bajones de energía eléctrica las bombas se apagan y se están quedando sin agua también comunidades como el Zapote, Quemado, Puente del Quelite y El Moral.

Pronostican lluvias

El coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Eloy Ruiz Gastélum, indicó que se esperaba un mayor número de lluvias en julio, agosto y septiembre, pero esto no ocurrió.

El pronóstico para octubre dice que hay una mayor susceptibilidad a la formación de fenómenos climatológicos en el Pacífico que podrían afectar directamente a la región o al sur del estado.

"En este momento, el pronóstico es un tanto desalentador. Según el último informe de la Conagua, nuestras presas en la región, especialmente la Presa Picachos, está al 50 por ciento de su capacidad. El año pasado la Picachos se llenó más rápido y alcanzó su máxima capacidad en la misma época", señaló.