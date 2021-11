¡No estamos todas! protestan por desaparición de Sugey en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Alma Hernández, madre de Sugey Parra Hernández, joven originaria de Coahuila y desaparecida en Mazatlán el pasado 4 de septiembre, junto al colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia y el colectivo feminista Perlas del Pacífico, se manifestaron esta tarde noche sobre en el malecón de Mazatlán.

La intención era manifestarse y ofrecer una rueda de prensa en el Monumento a la Mujer Mazatleca en Olas Altas; sin embargo, debido al desfile del Día de Muertos, se les restringió el acceso, por lo que se plantaron sobre el malecón a la altura de la avenida Zaragoza.

Alma Hernández expresó que a casi dos meses de la desaparición de su hija los avances en la investigación han sido pocos y agregó que la búsqueda que ha emprendido ella misma es la que ha dado las pistas a la Fiscalía.

El día 01 de noviembre acudió a la capital del estado con la intención de reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya, no obstante, al no pertenecer a ningún colectivo y no estar en la lista de asistencia, solamente fue atendida por la Secretaría General de Gobierno.

La abuelita de Sugey expresó que cada año viene a vacacionar a Mazatlán, pero al darse cuenta que no hay seguridad, añadió que no quiere volver.

RECUENTO DE LOS HECHOS

Sugey Parra Hernández, de 20 años de edad, y su novio, David Garay Quiñones, de 24, y también en calidad de desaparecido, partieron de esa ciudad hacia Mazatlán, Sinaloa, el día 1 de septiembre.

Desde el 4 de septiembre se desconoce el paradero de los jóvenes turistas; el último contacto de Sugey con su familia fue a las 6:00 de la tarde cuando le avisó que ya iba de regreso.

Sugey desapareció el 4 de septiembre cuando vacacionaba en Mazatlán. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

La última vez que alguien tuvo contacto con ellos fue ese mismo día en la caseta de cobro de El Vainillo y la última ubicación que marca el celular de la joven es en el ejido de La Urraca.

DATOS Y SEÑAS PARTICULARES DE SUGEY

La joven mide 1.62 metros; es de complexión mediana, cabello largo, color castaño, tez morena clara, ojos medianos color café oscuro, cejas semipobladas, boca mediana y labios gruesos, nariz mediana, base ancha.

Señas particulares: tatuaje en forma de víbora en el tobillo izquierdo.

















