Siguen buscando a Sugey, joven de Torreón desaparecida en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Sugey Parra Hernández, de 20 años de edad, y David Garay Quiñones, de 24, ambos originarios de Torreón, Coahuila, partieron de esa ciudad hacia Mazatlán, Sinaloa, el día 1 de septiembre, luego de que el joven le hiciera la invitación a Sugey con gastos pagados para pasar el fin de semana.

Hasta el sábado 4 las "vacaciones" transcurrieron con normalidad, precisamente este día regresarían a su lugar de origen. Alrededor de las 6:00 de la tarde (hora del Pacífico) Alma Hernández, madre de Sugey, recibió un mensaje de su hija en el que le decía que ya iban para Torreón; sin embargo, desde ese momento y hasta la fecha se desconoce el paradero de los jóvenes.

"El día primero David Garay Quiñones va a la casa por mi hija en compañía de unos amigos, eso fue como a las 2:00 de la mañana, al último decide venirse nada más con mi hija y llegan al hotel Aló, duran tres días, porque el sábado 4 de septiembre ellos salen del hotel a la 1:00 de la tarde", relató Alma Hernández.

En dicho hotel, ubicado en Zona Dorada, se tiene entendido que quedaron a deber un día, situación que la familia Hernández no logra comprender: cómo dejan hospedarse e irse a alguien que no trae dinero. En el centro de hospedaje les informaron que David prometió vender un celular para obtener recursos y luego pagar, se le creyó, ya que además dijo que trabajaba en Fiscalía, cosa que no es cierto, afirma la madre de la joven desaparecida.

"Todos esos días estuvieron muy bien, yo tuve comunicación con mi hija, estaba perfecta, hasta ese día como a las 6:00 de la tarde de aquí, me dice: ‘ya voy para la casa’. Sé que tuvo comunicación con varios de sus amigos y les dijo que ya iba de regreso. Simplemente se perdió rastro, ya no se supo nada de ella ni del muchacho", agregó.

Los turistas viajaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta color blanco con placas FLR 6278 del estado de Coahuila, del que tampoco hay conocimiento de su localización. No hay pistas de nada, desaparecieron sin dejar rastro.

"En una publicación que mi familia hizo un joven muy amablemente dijo haberlos visto, de hecho él tuvo contacto con David, porque le comenta que no traía dinero, que se le perdió la cartera y le pagó la caseta del El Vainillo, de ahí para delante no sé más", contó.

Alma Hernández ha viajado de un estado a otro en varias ocasiones tratando de obtener datos y avances de la investigación por parte de las autoridades, de las cuales, dice, no hay iniciativa.

"El día 7 llegué aquí a Mazatlán a poner la denuncia y apenas el 29 de octubre me dieron la sábana de llamadas, pero sólo de unos días, la última ubicación que da es en La Urraca", dijo.

Junto al colectivo de búsqueda y rastreo Por las Voces Sin Justicia, ha realizado pesquisas de su hija y de otros desaparecidos más en las calles del puerto.

Hace unas tres semanas el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador visitó Lerdo, Durango, donde tuvo la oportunidad de abordarlo para pedirle su ayuda en el caso; AMLO se comprometió, pero a la fecha no hay avance de nada.

Cuando recién ocurrieron los hechos, lo primero que Alma pensó es que David se había "robado" a su hija, con quién sólo tenía una relación de amistad, no obstante, están a punto de cumplir dos meses de desaparecidos y ya no sabe dónde buscar, ni dónde preguntar.

Las familias de los dos jóvenes han emprendido la búsqueda de Sugey y David de manera separada, no obstante, nadie ha conseguido información valiosa.

"En los medios siempre me hace una invitación (Ana Quiñones, madre de David), lo cual es mentira, porque yo me la he topado aquí a la señora y ni siquiera me habla, me oculta información como el hecho de que dice que no conoce a mi hija, cuando mi hija se quedó en su casa, cosa que ella va a hacer, a mí no me dice nada, lo hace frente a la cámara, porque de frente no tenemos comunicación, ya que desgraciadamente de su hijo no se dice nada bueno; y está molesta por eso, pero no lo digo yo, lo dice todo Torreón", expresó.

"Estos dos meses han sido muy difíciles, porque estamos muy desesperadas, no sabemos ya dónde buscar, uno como familia somos los que andamos investigando, los que les andamos dando la pista a los de Fiscalía", añadió.

DATOS Y SEÑAS PARTICULARES DE SUGEY

Estatura 1.62 metros; complexión mediana; cabello largo, color castaño; tez morena clara; ojos medianos color café obscuro; cejas semipobladas; boca mediana y labios gruesos; nariz mediana, base ancha.

Señas particulares: tatuaje en forma de víbora en el tobillo izquierdo.









